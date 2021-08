ISIS SE ATRIBUYE LA RESPONSABILIDAD DE LOS ATENTADOS SUICIDAS CON BOMBAS EN KABUL

Itongadol.- Al menos sesenta afganos y doce militares estadounidenses murieron en un atentado suicida llevado a cabo por ISIS en el aeropuerto de Kabul, confirmaron funcionarios estadounidenses el jueves por la noche.

El grupo terrorista ISIS-K se ha atribuido la responsabilidad del mortal doble ataque a la cuenta de telegramas del grupo.

Uno de los dos atacantes suicidas con bomba en Kabul hoy fue identificado como «Abdul Rahman al Loghari».

El jefe de CENTCOM, Kenneth F. McKenzie Jr., dijo que, aunque está entristecido por las muertes, Estados Unidos continuará realizando evacuaciones desde Kabul. «ISIS no impedirá que Estados Unidos lleve a cabo la misión».

Calculó que todavía hay unos 1.000 estadounidenses en Afganistán.

Además, McKenzie expresó que espera que continúen los ataques de ISIS.

Un aeropuerto de emergencia en Kabul ha confirmado que aproximadamente 60 personas resultaron heridas en la explosión y seis murieron camino al hospital.

Una fuente de defensa del Reino Unido confirmó que hubo dos explosiones en el aeropuerto, una junto al Hotel Baron y la segunda en Abbey Gate. No se informaron bajas militares del Reino Unido, según una evaluación inicial.

El secretario de prensa del Pentágono, John Kirby, confirmó inicialmente la explosión en Abbey Gate fuera del aeropuerto y confirmó ambas explosiones en un tuit.

We can confirm that the explosion at the Abbey Gate was the result of a complex attack that resulted in a number of US & civilian casualties. We can also confirm at least one other explosion at or near the Baron Hotel, a short distance from Abbey Gate. We will continue to update.

— John Kirby (@PentagonPresSec) August 26, 2021