Irán: «Se lograron importante avances en las conversaciones para reactivar el acuerdo nuclear»

Itongadol/AJN.- Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán dijo esta mañana que se lograro importantes avances en las conversaciones con las potencias para reactivar el acuerdo nuclear de 2015.

No obstante, el secretario general del Consejo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Shamkhani, expresó que «las conversaciones con Estados Unidos no están en la agenda del día y que no conducirán a ningún avance».

Fuentes en Israel expresaron esta mañana que no están seguros de que Israel pueda impedir la renovación del acuerdo nuclear y que, de hecho, son los iraníes los que decidirán qué tan cerca se está del mismo, según consignó en su portal la radio pública de Israel (KAN).

«Hay cosas que son muy importantes para nosotros cuando pensamos en el próximo paso», señalaron las fuentes. «Nuestra esencia no es evitar un acuerdo, sino encontrar una solución a largo plazo, estable e integral a la amenaza nuclear iraní. No nos dimos por vencidos. Si hay un acuerdo, reconsideraremos cómo deshacernos de la amenaza iraní», añadieron.

Las fuentes agregaron que una de las razones por las que los iraníes aún no respondieron positivamente a la propuesta final sobre el acuerdo nuclear parte del hecho de que creen que Occidente no llegó a la línea roja y que se pueden obtener más concesiones.

Según las fuentes, los últimos meses demostraron a los iraníes que cuanto más tiran de las conversaciones, más concesiones obtienen: «Recibieron en el acuerdo mucho más de lo que muchos pensaban».

Israel y otro éxito en pruebas de defensa

El Ministerio de Defensa de Israel junto al Ejército y la compañía «Refael» anunciaron este lunes que la conclusión de una serie de pruebas del sistema «Kipat Magen», que representa una versión avanzada y adaptada al combate marino del ya conocido sistema defensivo Cúpula de Hierro.

El ministro de Defensa, Benny Gantz, expresó: «La tecnología que desarrollamos en el sistema de defensa nos permite una libertad de acción vital frente a los emisarios iraníes en la región».

Por primera vez, la plataforma de defensa fue utilizada sobre un buque Saar 6 de la Marina israelí.

El sistema fue desarrollado por Refael, junto al Ministerio de Defensa y la Marina de Israel. El mismo intercepta, al igual que el Cúpula de Hierro, y está destinado a enfrentar amenazas varias como cohetes, misiles y drones.

Según la Fuerzas de Defensa de Israel, se trata de un «salto importante en capacidades» en materia de autodefensa naval.