Influencers de Bahréin ven la realidad y la calidez de Israel tras su viaje de ocho días

Itongadol.- Se reunieron con funcionarios del gobierno de Israel y visitaron lugares sagrados, culturales, religiosos e históricos en todo Israel durante su viaje.

Un grupo de nueve influyentes musulmanes bahreiníes llegó a Israel esta semana para una gira de ocho días por todo el país organizada por la organización Sharaka. Sharaka, que significa «asociación» en árabe, se dedica a utilizar los Acuerdos de Abraham como trampolín para reunir a israelíes y árabes de las naciones del Golfo con el fin de crear fuertes lazos, cooperación y entendimiento mutuo. Sharaka dirige delegaciones de jóvenes israelíes en el Golfo, y también lleva delegaciones de influyentes emiratíes y bahreiníes a Israel para que conozcan la cultura y la historia del país.



La delegación visita el mercado de frutas de Jerusalem. Foto: Josh Hasten.

Algunos de los miembros del grupo iban vestidos con el atuendo musulmán tradicional bahreiní, los hombres con el thobe (vestimenta similar a una túnica) y el ghutra (pañuelo en la cabeza), mientras que algunas de las mujeres llevaban la abaya (vestido largo) y el hijab (también un pañuelo en la cabeza). Al mismo tiempo, otras llevaban un atuendo occidental estándar.

En una de las últimas exposiciones de Yad Vashem, que muestra las horribles escenas de los campos de exterminio tras la liberación por parte de las potencias aliadas, la influencer Khawla Al Shaer se sintió tan impactada por las imágenes de las atrocidades nazis cometidas contra el pueblo judío que tuvo que abandonar la sala.

Dijo al medio JNS: «Cuando veo a seres humanos haciendo daño a otros seres humanos -sin importar su nacionalidad, etnia o religión- es insoportable». Dijo que había recibido educación sobre el Holocausto en Bahréin, pero «escucharlo de quienes lo vivieron y ver esas imágenes te da una perspectiva y una comprensión diferentes, y te conmueve profundamente».

Al Shaer, que visitaba Israel por primera vez, dijo que «le habían contado muchas cosas sobre Israel, pero tener la oportunidad de visitarlo y hablar con la gente es diferente a oírlo de segunda mano».

Añadió que «aunque los medios de comunicación dicen mucho, estar en el propio lugar te ayuda a entender más y te da la perspectiva de los que viven aquí. Tengo muchas ganas de aprender más sobre este país».

Ahmed Muhammad, un empresario bahreiní de gran éxito que visitaba Israel por segunda vez, expresó sus sentimientos a la salida de Yad Vashem.

«Lo que hemos visto hoy ha sido un lado oscuro de la historia que debemos entender y comprender para evitarlo en el futuro, de modo que construyamos un mañana mejor para todos, para nosotros mismos, nuestros vecinos y nuestros amigos», dijo.

Pasando al tema de la nueva normalización entre Israel y Bahréin, Muhammad dijo que «los Acuerdos de Abraham no afectarán a la vida del bahreiní medio de forma inmediata, ya que se produjeron a nivel oficial».

Sin embargo, dijo, «ahora tenemos que llevarlo al nivel cívico, de pueblo a pueblo. Por eso tenemos que conocernos como personas en ambos países y entender nuestras aspiraciones, y hasta ahora, veo que aspiramos a los mismos objetivos; todo el mundo quiere la paz, trabajar, criar a sus hijos en un entorno seguro sin discriminación donde haya igualdad de oportunidades para todos».

Muhammad dijo que se sintió muy bien acogido por el pueblo israelí. «Desde el primer minuto, desde el aeropuerto, todo el mundo es acogedor; todos preguntan si hay algo que puedan hacer para ayudar, y lo más importante, con una gran sonrisa».

La activista por la paz Fatema Al Harbi, vicepresidenta de Sharaka en Bahréin, que estuvo en Israel en su segundo viaje, se hizo eco de los sentimientos de Muhammad sobre la hospitalidad israelí. «Me encanta Israel; me siento como en casa. La gente es tan amable y tan acogedora».

También coincidió con Muhammad en que los acuerdos tardarán en entrar en vigor.

Cree que cuando se lanzaron los Acuerdos de Abraham, fueron aceptados en Bahréin pero a un ritmo mucho más lento que en los EAU. Pero ahora que ha pasado un año desde que se firmaron los acuerdos, el país y su gente se están incorporando.



Un bahreiní conversa con un israelí en el mercado al aire libre de Machane Yehuda, en Jerusalem. Foto de Josh Hasten.

Al Harbi dijo que los acuerdos «se enfrentaron a las críticas al principio, pero hoy en día, cada vez más gente acepta oír hablar de Israel o Tel Aviv o Jerusalem».

Cree que el aumento de las conversaciones sobre Israel en Bahréin en las redes sociales ha contribuido a provocar un cambio, y considera que sus amigos de los Emiratos Árabes Unidos son un gran sistema de apoyo para trabajar en la creación de vínculos con Israel.

Al Harbi añadió que «la importancia de Sharaka es que nos permite tener voz en Bahréin. Antes de los Acuerdos de Abraham, nadie se atrevía a hablar de Israel o de la paz, pero nosotros hemos normalizado el tema. Ahora puedes ver la bandera israelí en nuestras redes sociales o escuchar canciones en hebreo. Somos parte de la normalización. Está el gobierno, pero nosotros somos el pueblo, y cada día se suman más».

Al bajar del minibús en el mercado al aire libre de Machane Yehuda (mercado de frutos en Jerusalem), los miembros del grupo, con sus atuendos tradicionales, crearon instantáneamente un revuelo. Los curiosos vendedores israelíes, junto con los compradores y los turistas, empezaron a acosar al grupo y a pedirles selfies.

Durante toda la visita se oyeron gritos de «¡Bienvenidos a Israel!» y «¡Los queremos!», mientras los propietarios de restaurantes y tiendas intentaban convencer al grupo de que frecuentara sus establecimientos.

Al mismo tiempo, varios árabes de Jerusalem que se encontraban en el mercado susurraban en voz baja desagradables mensajes de odio al pasar, expresando su desaprobación de la normalización entre los dos países.

Esos mensajes fueron ignorados, como dijo una de las mujeres bahreiníes del grupo: «No respondemos al odio».

Dan Feferman, director de comunicaciones y asuntos globales de Sharaka que organizó el viaje, dijo a JNS que el objetivo de la misión era «asegurar que los acuerdos de paz no se queden sólo entre los gobiernos. Ha habido demasiadas décadas de desconocimiento mutuo, de desconfianza, de hostilidad y de imágenes negativas en los medios de comunicación, por lo que queremos asegurarnos de que esta paz se convierta en una paz cálida que se traslade a la gente. Queremos crear tantos puntos de contacto e interacción como sea posible».

Añadió que Sharaka «quiere crear emprendimiento social, conectar entre empresarios, ONG, iniciativas educativas, juveniles, deportivas, culturales, etc., y utilizar todo esto como modelo para que el resto del mundo árabe se dé cuenta de que la paz y los lazos positivos son un gran beneficio para todos, y que la radicalización no favorece a nadie».



Miembros de la delegación bahreiní ven una exposición en Yad Vashem en Jerusalem. Foto de Josh Hasten.

«Estamos conectando a estos influyentes bahreiníes con sus homólogos de aquí para impulsar estas colaboraciones que queremos que se produzcan. Esa es la base de la paz, cuando hay colaboraciones concretas y no sólo palabras», dijo Feferman.

Al final de la visita al mercado, Muhammad Yusuf Al Shaer, hermano de Khawla e investigador de mercado bahreiní, dijo al JNS: «Mi interpretación de la paz no es lo que está escrito en el papel. No es lo que los gobiernos acuerdan como paz; no es un tratado. Soy yo quien se sienta con usted. Tú me das tu opinión y yo te doy la mía, y podemos estar de acuerdo o no, y seguir comiendo del mismo plato, compartir un terreno común y volver a encontrarnos en el futuro».

From the western wall in the

great State of Israel 🇮🇱

We are happy to send our blessing to our Jewish brethren and loved ones all over the world and to all the people of the great people of #Israel, and we wish them a blessed Friday and Shabbat Shalom@sharakango

🇧🇭❤️🇮🇱 pic.twitter.com/N0mNM3bJES

— محمد آل ضريبي (@aldhirabi) October 7, 2021