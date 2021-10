Merkel: La seguridad de Israel será fundamental para todo gobierno alemán

Itongadol.- Merkel se encuentra en Israel en una visita de dos días al concluir sus 16 años de mandato.

La canciller alemana, Angela Merkel, expresó durante una conferencia de prensa con el primer ministro de Israel, Naftali Bennett, que es imprescindible que Irán que vuelva a negociar para renovar su acuerdo con las potencias mundiales para frenar su programa nuclear.

«El enriquecimiento de uranio por parte de Irán ha convertido el tema en una cuestión urgente», declaró. «El acuerdo nuclear no es ideal, pero ahora estamos en una situación difícil porque los iraníes no entran en conversaciones y siguen enriqueciendo uranio».

Irán abandonó las conversaciones en Viena sobre una posible vuelta al acuerdo nuclear de 2015 en junio, y desde entonces ha ofuscado si tiene intención de volver a las negociaciones o no mientras tanto.

Merkel argumentó que «sin un acuerdo, estaremos en una situación peor».

Bennett lamentó que «el mundo está esperando y los iraníes están matando el tiempo y las centrifugadoras están girando». Israel se asegurará con hechos, no sólo con palabras, de que Irán nunca tenga un arma nuclear porque sería una amenaza existencial, añadió.

Prime Minister Naftali Bennett welcomed German Chancellor Angela Merkel today, at the King David Hotel in Jerusalem. 🇮🇱🇩🇪

PM Bennett: "We very much appreciate your ongoing friendship and commitment to the people of Israel." pic.twitter.com/mZtNNYx74d

— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 10, 2021