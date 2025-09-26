Imágenes satelitales revelan que Irán realizó una prueba secreta con misiles

Itongadol/Agencia AJN.- Imágenes satelitales de una plataforma circular utilizada para lanzamientos importantes analizadas por The Associated Press muestran que Irán realizó una prueba no declarada con misiles en su centro espacial Imam Khomeini la semana pasada.

Un diputado iraní afirmó que podría ser un misil balístico intercontinental.

El 18 de septiembre, usuarios de redes sociales iraníes publicaron imágenes del cielo sobre la provincia de Semnan, mostrando lo que parecía ser un cohete al atardecer.

Las autoridades iraníes no explicaron la causa de la estela y los medios estatales tampoco informaron sobre el incidente.

Imágenes satelitales tomadas previamente por Planet Labs PBC mostraban la plataforma circular, a unos 230 kilómetros al sudeste de Teherán, pintada de azul con líneas rojas, blancas y verdes, los colores de la bandera iraní.

En imágenes posteriores al 18 de septiembre, la plataforma presentaba marcas de quemadura, aunque no quedaba del todo claro hasta que AP solicitó una imagen más detallada, tomada el miércoles.

Ella muestra marcas de quemadura significativas, cuyo patrón se asemeja a las marcas observadas en la plataforma tras lanzamientos anteriores. Cuando se lanzan cohetes, las llamas de sus motores impactan en la plataforma.

Fabian Hinz, investigador del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos y experto en misiles, afirmó que la magnitud de las marcas de quemadura sugiere que Irán lanzó un misil de combustible sólido, ya que las partículas de óxido de aluminio en combustión causan ese tipo de marcas.

Las marcas en dirección norte-sur sugieren que también se utilizó un deflector para canalizar las llamas, añadió.