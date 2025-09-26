Inicio ISRAEL Israel ataca 140 blancos terroristas palestinos mientras sus tropas avanzan por la Ciudad de Gaza

Por IG
Itongadol/Agencia AJN.- La Fuerza Aérea (IAF) atacó más de 140 blancos terroristas palestinos en la Franja de Gaza en las últimas 24 horas, según el Ejército israelí.

Entre los objetivos atacados se encontraban terroristas, túneles, edificios y otras infraestructuras.

En la Ciudad de Gaza, el Ejército afirmó que las divisiones 98, 36 y 162 continúan destruyendo instalaciones de Hamás, incluidos túneles, eliminando a terroristas y localizando armas, en el marco de una nueva ofensiva contra esa organización terrorista palestina.

Además de los ataques de la IAF, el Regimiento de Artillería 282 bombardeó unos 35 objetivos en la Ciudad de Gaza, incluyendo edificios utilizados por Hamás y sus terroristas, como apoyo a la 36.ª División.

En el norte de Gaza, las tropas de la 99.ª División abatieron a varios terroristas que se aproximaban a ellas.

