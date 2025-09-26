El Ejército israelí transmitirá el discurso de Netanyahu en la ONU en toda la Franja de Gaza

Itongadol.- La Oficina del Primer Ministro (PMO) instruyó a las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) a instalar altavoces en toda la Franja de Gaza para que el discurso de Benjamín Netanyahu ante la Asamblea General de la ONU (UNGA) pueda transmitirse en vivo a sus residentes.

Así lo informaron múltiples medios de comunicación hebreos, señalando que las IDF se opusieron a esta orden, ya que requeriría que los soldados abandonen sus puestos y entren en zonas de la Franja donde estarían en mayor riesgo de ser atacados por terroristas de Hamás.

A pesar de esto, el diario Haaretz aseveró que las IDF no desobedecerán la petición de la PMO y que se están preparando para difundir el discurso de Netanyahu en toda Gaza.

Un funcionario militar que permaneció anónimo afirmó a Haaretz que la medida constituye un acto de guerra psicológica.

Al ser consultadas por The Times of Israel las IDF declinaron hacer comentarios sobre los reportes y remitieron a los periodistas a preguntar la PMO, que aún no publicó un comunicado oficial ni respondió las preguntas de los medios del Estado judío.

El discurso de Netanyahu está programado para comenzar a las 16:00 (hora de Israel, GMT +3), y se espera que se centre principalmente en criticar el reconocimiento occidental de un Estado palestino independiente.

De acuerdo con fuentes cercanas al gobierno, el premier israelí tiene previsto subrayar que un Estado palestino independiente en las actuales condiciones representaría “un premio al terrorismo” y una amenaza para su país.

En los últimos meses, múltiples países europeos avanzaron en el reconocimiento formal del Estado palestino, una medida que Jerusalem considera unilateral y contraproducente para la estabilidad regional.

España, Irlanda y Noruega anunciaron en mayo de 2024 que reconocían oficialmente a Palestina, lo que desató fuertes críticas por parte del gobierno israelí y un llamado a consultas de sus embajadores en dichos países.

A nivel internacional, más de 140 Estados miembros de la ONU ya reconocieron a Palestina como Estado, aunque Estados Unidos y la mayoría de los países de Europa occidental aún mantienen reservas. En la última semana se sumaron al reconocimiento países como Francia, Luxemburgo, Bélgica, Andorra, Malta, Mónaco, Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal, lo que intensificó la presión diplomática sobre Israel en vísperas de la UNGA.

Israel, por su parte, advirtió que estas decisiones dificultan la reanudación de un proceso de paz real y alientan a Hamás y a la Autoridad Palestina a mantener posiciones intransigentes frente a posibles negociaciones.