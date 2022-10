Hezbollah puso fin al estado de alerta sobre la frontera marítima con Israel

Itongadol.- Tras la firma del acuerdo sobre los límites marítimos entre Israel y Líbano el jueves, el secretario general de Hezbollah, Hassan Nasrallah, expresó que su movimiento considera que el asunto está terminado y que pondrá fin a las «medidas y movilizaciones excepcionales» que había aplicado en relación con las negociaciones sobre el acuerdo.

Nasrallah había amenazado en los últimos meses con atacar las infraestructuras de gas natural israelíes si no se alcanzaba un acuerdo.

«En Hezbollah consideramos que lo que sucedió desde el principio hasta el final es gran victoria de los libaneses para el Estado, el pueblo y la resistencia, que tiene resultados e implicaciones muy importantes», señaló Nasrallah el jueves.

Nasrallah rechazó además las críticas al acuerdo por parte de algunos libaneses, diciendo que «su odio los cegó.

El líder de Hezbollah también subrayó que los funcionarios libaneses no dieron ningún paso que condujera a una «sospecha de normalización» y afirmó que las delegaciones israelí y libanesa no se reunieron bajo el mismo techo.

«El expediente de demarcación no es un tratado internacional y no implica la normalización con Israel, que admite que no obtuvo ninguna garantía de seguridad», aseguró el líder de Hezbollah.

En los últimos meses, Nasrallah había lanzado amenazas de atacar objetivos israelíes si Israel comenzaba a bombear gas desde la plataforma de Karish, frente a la costa del norte de Israel, antes de que se firmara un acuerdo con Líbano.

En un discurso pronunciado a principios de este mes, Nasrallah manifestó que este ultimátum seguía vigente hasta que se firmara un acuerdo en Naqoura, pero añadió que no estaba utilizando el discurso para lanzar amenazas.

Energean anunció el miércoles, un día antes de la firma del acuerdo, que había comenzado a extraer gas del yacimiento de Karish.