Hamás rechazaría el plan de paz de Trump para la Franja de Gaza

Itongadol.- Hamás probablemente rechace el plan de paz de 20 puntos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que pondría fin a la guerra en la Franja de Gaza y permitiría la liberación de los 48 rehenes restantes.

Así lo informó este miércoles la BBC, citando a un alto funcionario de la organización terrorista palestina, que permaneció anónimo,

La emisora pública británica citó al funcionario diciendo que el plan “sirve a los intereses de Israel” e “ignora los del pueblo palestino”.

En la misma línea, el funcionario remarcó que Hamás también se niega a desarmarse y entregar sus armas, rechazando cualquier presencia de una “Fuerza Internacional de Estabilización” en el enclave costero palestino, ambas condiciones incluidas en el plan de Trump.

El informe contrasta con un reporte publicado el martes por CBS que citaba a una fuente informada diciendo que Hamás y otros grupos terroristas palestinos se inclinaban hacia aceptar la propuesta del mandatario estadounidense.

Hamás, por su parte, no dio una respuesta oficial a la propuesta hasta el momento, pero, según múltiples reportes, la estaba revisando “responsablemente”.

A su vez, la BBC señaló que un funcionario palestino había dicho que la propuesta estaba siendo examinada por el liderazgo de Hamás tanto dentro como fuera de Gaza.

Otra condición que Hamás rechaza del plan de Trump es la liberación inmediata de todos los rehenes que permanecen cautivos en la Franja, lo que la BBC describe como renunciar a su única “ficha de negociación”.

Previamente, este martes por la noche, el portavoz de la Yihad Islámica Palestina (PIJ), Mohammed al-Haj Musa, afirmó a Ultra Palestine que Hamás se disponía a reunirse con otros grupos palestinos para discutir su respuesta al plan.

“La propuesta no concierne solo a Hamás, sino al conjunto del pueblo palestino. Por lo tanto, todas las facciones deben participar en la formulación de una respuesta nacional unificada a la misma’’, expresó Musa.

La PIJ, por su parte, aseguró que la Autoridad Palestina (AP) se encontraba en una posición política precaria, y la instó a involucrarse con los grupos palestinos en torno a la propuesta, discutiéndola punto por punto, para elaborar una respuesta unificada.