La flotilla hacia Gaza acusa a Israel de “intimidación” mientras se acerca a una posible intercepción

Itongadol.- La Flotilla Global Sumud, que transporta ayuda humanitaria destinada a la Franja de Gaza, afirmó este miércoles que continuará su curso a pesar de lo que califica como “tácticas de intimidación” por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF).

La flotilla de 45 embarcaciones que transporta activistas y políticos, incluida la activista sueca Greta Thunberg, partió de España el mes pasado con el objetivo de romper el bloqueo israelí sobre Gaza y entregar ayuda humanitaria allí.

“En las primeras horas de esta mañana, las fuerzas navales de ocupación israelí lanzaron una operación intimidatoria contra la Flotilla Global Sumud”, expresaron los organizadores en un comunicado, mientras las embarcaciones se acercaban a aguas frente a Egipto, donde intentos previos fueron interceptados.

Imágenes publicadas este miércoles en las redes sociales desde la flotilla parecían mostrar una patrullera de la Marina israelí pasando junto a una de las embarcaciones.

Una de las principales embarcaciones de la flotilla, el Alma, “fue rodeada agresivamente por un buque de guerra israelí durante varios minutos”, advirtió el grupo, cuyo nombre significa “firmeza” en árabe.

“Poco después, el mismo buque naval apuntó a Sirius, repitiendo maniobras de acoso similares durante un período prolongado de tiempo, antes de finalmente retirarse”, agregó el comunicado.

Marie Mesmeur, legisladora francesa del partido de izquierda radical LFI, que se encuentra a bordo del Sirius, aseguró a la AFP que vio al menos dos barcos no identificados, uno de los cuales estaba “muy, muy cerca”.

Asimismo, Mesmeur señaló que también había “una patrullera militar con una enorme luz dirigida hacia nosotros”, explicando que durante el incidente todo el radar y las comunicaciones por internet del barco fueron interrumpidos.

En otra declaración, la flotilla aseveró que permanecía “vigilante al entrar en el área donde las flotillas anteriores fueron interceptadas y/o atacadas”.

Israel, por su parte, calificó a la flotilla como un truco publicitario, y ya bloqueó dos intentos de activistas de entregar ayuda por barco al enclave costero palestino en junio y julio.

En junio, 12 activistas a bordo del velero Madleen, incluida Thunberg, fueron interceptados por fuerzas israelíes a 185 kilómetros al oeste de la Franja.

“Navegamos sin inmutarnos por las amenazas israelíes y las tácticas de intimidación”, concluyó la flotilla en su comunicado.