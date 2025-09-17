España anuncia un fondo de ayuda a la Autoridad Palestina para compensar los impuestos retenidos por Israel

Itongadol.- El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, afirmó durante una visita a Egipto que su país, en coordinación con Noruega, creará un fondo especial para compensar a la Autoridad Palestina (AP) por la retención de ingresos fiscales que Israel recauda en su nombre y que mantiene congelados.

“Israel está tratando de aniquilar la idea y la posibilidad de un Estado palestino con bombas en Gaza, en una auténtica masacre”, dijo Albares, al justificar la iniciativa como parte del compromiso de España con la solución de dos Estados y la viabilidad de las instituciones palestinas.

Israel recauda impuestos y aranceles en nombre de la Autoridad Palestina —que administra partes de Cisjordania ocupada y financia servicios públicos también en Gaza—, pero desde el ataque del 7 de octubre de Hamás ha retenido parte de esos fondos. El ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, ha defendido esa decisión argumentando que el dinero “termina apoyando al terrorismo”.

En febrero de 2024, Noruega ya había intervenido para transferir recursos a la AP después de meses de bloqueo en las transferencias. Ahora, el nuevo plan impulsado junto a España busca reforzar la estabilidad financiera de la administración palestina, que atraviesa una grave crisis presupuestaria con dificultades para pagar salarios y sostener servicios básicos.

El anuncio de Albares se enmarca en el giro de la política exterior española hacia un mayor respaldo a la causa palestina. En mayo, España reconoció oficialmente al Estado de Palestina junto con Irlanda y Noruega, en una decisión que tensó sus relaciones con Israel.

Diplomáticos europeos señalan que el paso de España y Noruega podría abrir la puerta a que otros países se sumen a este esquema de apoyo financiero, aunque subrayan que la sostenibilidad del mecanismo dependerá de la presión internacional sobre Israel y de la disposición de más Estados a aportar fondos.