Erdogan visita Hagia Sophia después de haber sido reconvertida en mezquita

Itongadol.- El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, realizó una visita sorpresa a Hagia Sophia pocos días antes de que se celebren las primeras oraciones musulmanas en el lugar emblemático de Estambul desde que fue reconvertida en una mezquita la semana pasada.

En una visita rápida anunciada como una inspección, Erdogan hizo un balance del trabajo de conversión, dijo la oficina del presidente el domingo, proporcionando imágenes que muestran andamios dentro del edificio.

Diyanet, la autoridad religiosa del país, dijo que los íconos cristianos serían cortados y apagados “a través de los medios apropiados durante los tiempos de oración”.

Las autoridades dijeron la semana pasada que los mosaicos se ocultarían con cortinas o láseres cuando se realicen las primeras oraciones.

En una entrevista con la cadena de televisión NTV, el portavoz presidencial Ibrahim Kalin dijo el domingo que algunos mosaicos de Mary y Gabriel colocados en dirección a Qiblah, donde los musulmanes se enfrentan durante la oración, estarían cubiertos con cortinas.

Dijo que otros mosaicos de Jesús y otras figuras cristianas no representaban un obstáculo para las oraciones musulmanas porque no están ubicadas en dirección a Qiblah. Pero no dijo si permanecerían descubiertos en todo momento.

La semana pasada el presidente de Turquía Recep Tayip Erdogan ordenó que la histórica Santa Sofía de Estambul se vuelva a convertir en una mezquita después de que un tribunal de ese país anulara un decreto presidencial de 1934 que la había transformado en museo.

El sitio que es Patrimonio Mundial de la UNESCO fue construido originalmente como una catedral cristiana ortodoxa antes de convertirse en una mezquita después de la conquista otomana de la ciudad en 1453.

En 1934, el fundador del moderno estado turco Kemal Atatürk convirtió el emblemático edificio en un museo como parte de su campaña de secularización, pero este viernes el actual presidente proclamó la Hagia Sophia como una mezquita después de que un tribunal anuló el estado del museo del sitio.

Desde entonces, la medida generó controversia, con una gama de voces nacionales e internacionales que critican a Erdogan, pero algunas voces de organizaciones afiliadas al presidente y sus aliados a la Hermandad Musulmana lo apoyan.

El presidente Erdogan fue criticado por enmarcar la conversión de la mezquita de manera diferente en sus anuncios en inglés y árabe.

En su momento la oficina del presidente emitió dos cartas firmadas anunciando la declaración, pero los observadores se apresuraron a notar que el contenido en inglés no coincidía con el árabe.

Mientras que la misiva en inglés presentaba un tono más conciliador y hablaba de la “herencia compartida de la humanidad”, el contenido en árabe describió el movimiento como “cumplir la promesa del [Sultán Otomano] Mehmed II” y señaló que “el renacimiento de Hagia Sophia es un signo hacia el retorno de la libertad a la mezquita al-Aqsa”, el sitio sagrado islámico en Jerusalem.

El palestino Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), que está afiliado a la Hermandad Musulmana, expresó su beneplacito con la medida.

“La apertura de Hagia Sophia a la oración es un momento de orgullo para todos los musulmanes”, dijo el jefe de la oficina de prensa de Hamás, Rafat Murra, según la Agencia Anadolu de Turquía.