Emiratíes imperturbables ante la fatwa que les prohíbe rezar en el Monte del Templo

Itongadol/AJN.- Los fieles emiratíes se mantienen desafiantes ante una fatwa que les prohíbe rezar en la mezquita de al-Aqsa, alegando que es su derecho religioso hacerlo. La fatwa fue emitida por el Gran Mufti de Jerusalem después del anuncio de agosto de la normalización de las relaciones entre los Emiratos Árabes Unidos e Israel bajo los Acuerdos de Abraham.

Ha recibido críticas de líderes religiosos de la región, incluido el Dr. Abbas Shuman, miembro del Comité de Grandes Académicos de Al-Azhar en Egipto, que rechazó la fatwa por considerarla no islámica.

Palestinos quemaron banderas de Israel y los Emiratos Árabes Unidos en todos los territorios a raíz del anuncio el 13 de agosto, incluida la quema de imágenes en el Monte del Templo del gobernante de los EAU, el jeque Mohammed Bin Zayed.

Una reciente delegación emiratí fue agredida verbalmente y amenazada mientras visitaba la mezquita, pero la emiratí Lubna Khawaja, una de las fundadoras del Foro de la Juventud Emiratos Árabes Unidos-Israel, sigue desafiante. «No estoy asustada. Es nuestro derecho como musulmanes experimentar esto”, dijo.

Palestinos y simpatizantes de todo el mundo árabe han visto los acuerdos como una traición de los Emiratos Árabes Unidos, Bahréin y Sudán, que recientemente firmaron un acuerdo de normalización con Israel, argumentando que las posibilidades de establecer un Estado palestino que incluya Jerusalem oriental se están debilitando aún más.

Sin embargo, el experto en políticas públicas emiratí Majid al-Sarrah dijo que este nunca fue el caso, y el ministro de Relaciones Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos, el jeque Abdulla Bin Zayed, dejó en claro desde el principio que el deseo de una solución de dos Estados estaba en el centro de cualquier negociación.

Un sentimiento anti-Golfo sería un gran golpe económico para la ciudad que ya está sufriendo mucho en medio de la pandemia global. Thani al-Shirawi, un empresario emiratí, dijo que el este de Jerusalem árabe se beneficiará enormemente del turismo religioso que resultará de la normalización con los Emiratos Árabes Unidos y Bahréin en particular, y otras naciones que aún pueden seguir, como hoteles, restaurantes y tiendas minoristas.

Pero no tiene miedo. La fatwa, dijo, es más política que religiosa, lo que la hace infundada para los muchos musulmanes ansiosos por ir.

Los Emiratos Árabes Unidos tienen una gran población palestina, muchos de los profesores de las escuelas públicas proceden de allí. “Crecimos junto a los palestinos y son como hermanos para nosotros”, dijo Shirawi. «Compartimos un gran respeto».

Sin embargo, hay muchos emiratíes que boicotearán el tercer sitio más sagrado del islam hasta que se garantice la seguridad de los emiratíes que lo visitan. “Me encantaría ver a al-Aqsa, pero no voy a ir si no hay suficientes medidas de seguridad”, dijo. “Dudo porque no sé cómo es. Necesitamos ver qué garantías existen para evitar estar en una posición vulnerable como lo estuvo recientemente la delegación emiratí”.

En cambio, está emocionado de visitar Israel, donde ya tiene muchos amigos esperando ansiosos su llegada. «Si voy a ir a Jerusalem, estoy más interesado en la ciudad histórica en sí, y en viajar para ver Tel Aviv, Haifa».

Los ciudadanos de los Emiratos Árabes Unidos podrán permanecer en Israel por hasta 90 días en una sola visita bajo un acuerdo de exención de visa que los dos países alcanzaron, dijo la agencia estatal de noticias de los EAU, WAM.

Los Emiratos Árabes Unidos solicitaron oficialmente abrir una embajada en Tel Aviv, durante la primera visita de su delegación gubernamental a Israel.

Los miembros de la delegación le entregaron al ministro de Relaciones Exteriores, Gabi Ashkenazi, una carta de su homólogo de los Emiratos Árabes Unidos, Abdullah Bin Zayed.

El ministro de Relaciones Exteriores emiratí dijo que “aprecia los esfuerzos que están haciendo para promover la cooperación entre nuestros países y tengo plena fe en su apoyo incondicional para abrir misiones diplomáticas en Tel Aviv y Abu Dabi lo más rápido posible».

Israel y los Emiratos Árabes Unidos también firmaron acuerdos de cooperación sobre aviación, protección de inversiones y ciencia y tecnología.

El acuerdo de exenciones de visa significa que los ciudadanos de ambos países pueden visitar al otro sin pasar por un proceso de solicitud de visa y es el primer tratado de este tipo entre Israel y un Estado árabe.