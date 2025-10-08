El Shin Bet frustró un intento de Irán de enviar armas avanzadas a terroristas en Cisjordania

Itongadol.- El servicio de seguridad interna de Israel, Shin Bet, informó que frustró recientemente un intento de Irán para contrabandear un gran cargamento de armas avanzadas destinadas a células terroristas en Cisjordania, con el objetivo de perpetrar ataques contra blancos israelíes.

El envío —similar a los interceptados por el Shin Bet en marzo y noviembre de 2024— incluía 29 minas tipo Claymore, cuatro drones (dos de ellos cargados con explosivos), 15 cohetes antitanque junto con un lanzador RPG y tres proyectiles, 20 granadas de mano, 53 pistolas, siete fusiles de asalto, nueve ametralladoras y 750 municiones, según el comunicado oficial.

La investigación comenzó hace varios meses, cuando tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel detuvieron a un traficante de armas en la zona de Ramallah. Durante el interrogatorio, el Shin Bet logró identificar a otros intermediarios y, finalmente, rastrear el envío completo. No se precisó el lugar exacto donde fue incautado.

De acuerdo con el Shin Bet, detrás de la operación —así como de los intentos previos— se encontraba la Unidad 4000 de Irán, perteneciente a la Organización de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria Islámica y dirigida por Jawad Ghafari, junto con la Unidad 18840 del Cuerpo de la Fuerza Quds en Siria, subordinada al jefe de la Unidad 840, Asghar Bakri.

También participaron en las redes de contrabando Salah al-Husseini y Muhammad Shuayb, dos operativos de la Guardia Revolucionaria iraní que fueron eliminados en ataques aéreos israelíes en Líbano en julio, según el informe.

“Este envío, como los anteriores, forma parte de un esfuerzo iraní continuo por desestabilizar la región mediante el suministro de armas a células terroristas cuyo objetivo es atacar a civiles israelíes y a las Fuerzas de Defensa de Israel”, señaló el Shin Bet.