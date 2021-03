El flamante embajador de los Emiratos Árabes Unidos en Israel envió en hebreo un mensaje de felicitación por Pesaj

Itongadol/Agencia AJN.- El embajador de los Emiratos Árabes Unidos en Israel tuiteó el domingo por la noche una felicitación por la llegada de Pesaj en la que llamaba a celebrar los temas de la fiesta: la libertad y los nuevos comienzos.

Mohammad Mahmoud Al Khajah, que no se encuentra en el país, publicó su mensaje en hebreo e inglés.

«En esta semana de Pascua, celebremos todos los ideales universales de libertad y nuevos comienzos esperanzadores», escribió. «Tenemos mucho que alegrarnos y esperar. Feliz Pascua y Jag Sameaj. Hasta pronto Israel».

El mensaje llegó después de que la Embajada de Israel en los Emiratos Árabes Unidos celebrara su primer «seder» (cena ritual) de Pesaj el sábado por la noche.

El embajador Eitan Na’eh compartió un momento de la velada festiva que recuerda el éxodo israelita de Egipto, tuiteando un vídeo de los participantes cantando el tradicional «Ma Nishtaná».

Los EAU cuentan con una pequeña pero creciente comunidad judía, estimada en unas 3.000 personas.

“Ma nishtana” the timeless words of the Passover night. What is different this night of all other nights? Well here it is: the first Seder of the Israeli embassy in Abu Dhabi, UAE, under the starry skies pic.twitter.com/XHellexdyi

— Eitan Na'eh (@AmbassadorNaeh) March 27, 2021