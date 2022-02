El ex primer ministro de Qatar asegura que «Arafat fue asesinado con seguridad por alguien de su entorno»

Itongadol/AJN.- El ex primer ministro y ex canciller qatarí acusó este martes a funcionarios del entorno íntimo del ex líder palestino, Yassir Arafat, de conspirar y haber provocado su muerte en 2004.

El ex dirigente, Hamad bin Jassem bin Jaber Al Thani, contó en una entrevista televisada que meses antes que Arafat enfermara, durante la Segunda Intifada, se celebró en su oficina en Doha una reunión que contó con la presencia de personalidades palestinas y representantes israelíes en la que las partes debatieron la salida del líder de los territorios palestinos sin que pudiera regresar a los mismos.

Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani fue primer ministro de Qatar de 2007 a 2013, y también fue ministro de Asuntos Exteriores del país.

Según señaló el ex presidente de Qatar, pasado cierto tiempo las partes señalaron a Doha que no había necesidad de seguir con las conversaciones, y entonces, «en dos o tres meses nos informaron que Arafat había enfermado».

Al Thani expresó que en su opinión, esto significa que alguien envenenó al líder palestino. «Fue asesinado con seguridad por alguien de su entorno», dijo en una entrevista con el canal televisivo de Kuwait al-Qabs.