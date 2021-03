Bahrein nombró a su embajador en Israel

Itongadol.- Bahrein e Israel anunciaron el martes el nombramiento de Khaled Yousif Al-Jalahma como el primer embajador de Manama ante el Estado judío.

La Agencia de Noticias oficial de Bahréin emitió un comunicado nombrando al nuevo embajador.

Israel dijo que Al-Jalahma fue aprobado después de que el ministro de Asuntos Exteriores bahreiní, Abdullatif al-Zayani, propusiera su nombre el domingo en una conversación con su homólogo israelí, Gabi Ashkenazi, y «se hicieran las comprobaciones pertinentes».

Israel welcomes 🇧🇭 govt's decision to open an embassy in Israel & to appoint Khaled Yousif Al-Jalahma to the post of Bahraini ambassador to Israel.

In the coming weeks, a team from #Bahrain will arrive in 🇮🇱 to make the necessary arrangements. 🇮🇱🇧🇭

