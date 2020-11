Asesinaron al director del proyecto nuclear iraní

Itongadol/Agencia AJN.- El presunto jefe del programa de armas nucleares de Irán fue asesinado el viernes cerca de la capital, Teherán, según informó el Ministerio de Defensa de Irán. El ministerio confirmó la muerte de Mohsen Fakhrizadeh, profesor de física y oficial de la Guardia Revolucionaria iraní, después de que fuera ampliamente reportado en los medios de comunicación iraníes.

Varios altos funcionarios iraníes indicaron que creían que Israel estaba detrás de la matanza en las horas posteriores al ataque, y un asesor del líder supremo de la República Islámica juró venganza. “Este viernes por la tarde, elementos terroristas armados atacaron un coche que transportaba a Mohsen Fakhrizadeh, jefe de la Organización de Investigación e Innovación del Ministerio de Defensa”, dijo. “Durante el enfrentamiento entre su equipo de seguridad y los terroristas, el Sr. Mohsen Fakhrizadeh fue gravemente herido y llevado al hospital.

El noticiero de la televisión estatal israelí dio a conocer declaraciones de un funcionario, quien dijo que sin el científico le será difícil a Irán llevar adelante el proyecto nuclear.

Además, tres funcionarios estadounidenses de Inteligencia indicaron al New York Times que “Israel está detrás del asesinato de Fakhrizadeh”.

También en Teherán no tardaron en acusar a Israel que tiene varias razones para sacar a Fakhrizadeh de las actividades nucleares de Irán. No obstante, el iraní, según informes previos, no solo era objetivo del Mossad, sino que también estaba a la vista de diferentes servicios de inteligencia occidentales.

Irán anunció este viernes que fue asesinado quien es considerado el padre del plan nuclear de ese país. Fakhrizadeh, importante científico, se desempeñaba en el área nuclear y el desarrollo de misiles y lideraba una organización gubernamental llamada “Organización para la Investigación de la Nueva Defensa”, la misma integra la lista de sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU.

Fakhrizadeh murió al recibir un disparo en su cabeza mientras manejaba. Previamente, su vehículo había detenido la marcha ante un coche que había explotado. En ese momento se acercó otro rodado del que descendieron varios hombres y ultimaron al director del proyecto nuclear persa.