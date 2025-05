Alemania amenaza con tomar medidas contra Israel y califica de «insoportable» la situación en Gaza

Itongadol.- Los líderes alemanes están incrementando significativamente las críticas a Israel. El canciller Friedrich Merz criticó los ataques aéreos masivos sobre Gaza porque ya no están justificados por la necesidad de luchar contra Hamás, y el ministro de Asuntos Exteriores, Johann Wadephul, advirtió que Berlín discutirá qué medidas tomar para lidiar con la “insoportable” situación.

“Los masivos ataques militares israelíes en la Franja de Gaza ya no me parecen lógicos. Cómo contribuyen al objetivo de combatir el terrorismo… En este sentido, lo considero muy crítico”, afirma Merz en Turku, Finlandia.

“Tampoco fui de los primeros en decirlo… Pero me pareció, y me parece, que ha llegado el momento de decir públicamente que lo que está sucediendo ya no es comprensible.”

El canciller planea hablar con el primer ministro Benjamin Netanyahu esta semana sobre Gaza. No responde a una pregunta sobre las exportaciones de armas alemanas a Israel, y un funcionario del gobierno declara en una sesión informativa que este asunto compete a un consejo de seguridad presidido por Merz.

Wadephul dice que hablará con su homólogo israelí, Gideon Sa’ar, más tarde hoy, diciendo que es inaceptable que los habitantes de Gaza no tengan comida ni medicinas.

“Nuestra lucha comprometida contra el antisemitismo y nuestro pleno apoyo al derecho a existir y a la seguridad del Estado de Israel no deben utilizarse para el conflicto y la guerra que se libra actualmente en la Franja de Gaza”, afirma Wadephul en una entrevista con la emisora ​​WDR.

«Estamos ahora en un punto en el que tenemos que pensar con mucho cuidado qué pasos adicionales dar», añade, sin dar más detalles.

El embajador de Israel en Berlín, Ron Prosor, reconoce las preocupaciones alemanas pero no hace ningún compromiso.

“Cuando Friedrich Merz plantea esta crítica a Israel, escuchamos con mucha atención porque es un amigo”, declara Prosor a la emisora ​​ZDF.