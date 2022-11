Alcalde palestino de Hebrón: ofrece «20 shekels a quien mate un perro callejero»

Itongadol.- El alcalde de Hebrón, Tayseer Abu Sneineh, ofreció esta semana 20 shekels (unos seis dólares) a quien mate o entregue a las autoridades a perros callejeros en esa ciudad.

En videos que se dieron a conocer en redes sociales se puede apreciar a jóvenes palestinos tomar por la fuerza perros y golpearlos.

The mayor of Hebron offered 20 shekels to anyone who kills a dog in his city. Palestinians took to the streets, torturing and killing dozens of dogs. pic.twitter.com/VnxGvOwwqQ

— Khaled Abu Toameh (@KhaledAbuToameh) November 4, 2022