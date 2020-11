A pesar de la confirmación, el canciller de Arabia Saudita niega que el príncipe se haya reunido con Netanyahu

Itongadol/Agencia AJN.- El ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita negó el lunes los informes generalizados de que el Príncipe Heredero de Riad, Mohammed bin Salman, y el primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu mantuvieron conversaciones el domingo junto con el Secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, sobre Irán y la normalización, alegando que no había habido funcionarios israelíes.

Un asesor del gobierno saudí confirmó anteriormente la reunión y el viaje del líder israelí a Arabia Saudita el domingo por la noche a The Wall Street Journal, diciendo que la reunión, que había durado varias horas, se centró en Irán y en el establecimiento de relaciones diplomáticas entre Riad y Jerusalem, pero no dio lugar a acuerdos sustanciales.

El ministro de Educación de Israel, Yoav Gallant, también confirmó el viaje, calificándolo de “un logro asombroso”.

Según el sitio de noticias Ynet, que citó a dos funcionarios que participaron en las conversaciones, el príncipe heredero saudí no se opuso a que se diera publicidad a la reunión. A la reunión también asistió el jefe de la agencia de inteligencia del Mossad de Israel, Yossi Cohen.

Sin embargo, el príncipe Faisal bin Farhan negó que Netanyahu o cualquier otro funcionario del Estado judío hubiera participado en una reunión con el príncipe heredero, en un tweet publicado muchas horas después de que los informes empezaran a circular.

“He visto informes de prensa sobre una supuesta reunión entre el Príncipe Heredero y funcionarios israelíes durante la reciente visita de Pompeo. No se ha producido ninguna reunión de este tipo. Los únicos funcionarios presentes fueron americanos y saudíes”, escribió.

Según el informe oficial de Riad sobre la reunión, el propio bin Farhan participó en ella.

Ehud Ya’ari, un veterano reportero del Medio Oriente para las noticias del Canal 12 de Israel, dijo que la reunión de Netanyahu con el príncipe heredero “no es la primera” que ambos han tenido, y dijo que la negación del ministro saudí debe tomarse “con pinzas”.

Pompeo dijo el lunes que había tenido una reunión “constructiva” con el príncipe heredero de Arabia Saudita la noche anterior, mientras concluía una gira por siete países que incluía paradas en Israel y en las naciones del Golfo. No mencionó la presencia del líder israelí. La prensa saudí no había hecho ninguna mención de las conversaciones hasta el lunes por la tarde.

La oficina de Netanyahu no ha comentado el asunto, y el primer ministro no negó que la reunión tuvo lugar mientras hacía una declaración críptica al comienzo de la reunión semanal de la facción de su partido Likud. “No he comentado sobre estos asuntos durante años y no voy a empezar ahora”, dijo, cuando se le preguntó directamente sobre el viaje. “Durante años no he escatimado esfuerzos para fortalecer a Israel y ampliar el círculo de la paz”, agregó

Pompeo viajó con un grupo de prensa americana en su viaje por Medio Oriente, pero los dejó en el aeropuerto de Neom cuando fue a su encuentro con el príncipe heredero.

Los primeros informes del viaje de Netanyahu – la primera reunión conocida entre los líderes israelíes y saudíes – llegaron después de que los periodistas israelíes se percataron de que un avión privado había hecho un raro viaje entre Tel Aviv y Neom el domingo por la tarde, lo que hizo especular sobre una reunión de alto nivel.

Un jet privado Gulfstream IV despegó justo después de las 17.40 GMT del Aeropuerto Internacional Ben-Gurion, cerca de Tel Aviv, hacia Neom, según datos del sitio web FlightRadar24.com. El vuelo viajó hacia el sur a lo largo del borde oriental de la Península del Sinaí antes de girar hacia Neom y aterrizar justo después de 18.30 GMT, según los datos. El vuelo despegó de Neom alrededor de las 21.50 GMT y siguió la misma ruta de regreso a Tel Aviv.

Mientras que Bahrein, Sudán y los Emiratos Árabes Unidos han llegado a acuerdos bajo la administración de Trump para normalizar los lazos con Israel, un acuerdo similar con Arabia Saudita hasta ahora ha quedado fuera de alcance.

En septiembre, el reino aprobó el uso del espacio aéreo saudita para los vuelos israelíes a los Emiratos Árabes Unidos, decisión que se anunció al día siguiente de que Jared Kushner, yerno y asesor principal del Presidente de los Estados Unidos Donald Trump, se reuniera con el Príncipe Mohammed en Riad. La normalización de los vínculos en Bahrein también sugirió al menos una aceptación saudita de la idea, ya que el reino insular depende de Riad.

Israel mantiene desde hace mucho tiempo vínculos clandestinos con los Estados árabes del Golfo, que se han fortalecido en los últimos años al enfrentarse a una amenaza común en el Irán.

La administración Trump ha esperado que Arabia Saudita se una a los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein para reconocer a Israel y forjar lazos diplomáticos, pero los dirigentes saudíes han indicado hasta ahora que la paz israelo-palestina tendrá que ser lo primero.

“Hemos apoyado la normalización con Israel durante mucho tiempo, pero una cosa muy importante debe suceder primero: un acuerdo de paz permanente y completo entre israelíes y palestinos”, dijo el domingo el ministro de Asuntos Exteriores de Arabia Saudita, el Príncipe Faisal bin Farhan Al Saud.

A finales de octubre, cuando Trump anunció que Israel y Sudán harían las paces, predijo que Arabia Saudita le seguiría pronto. Durante una llamada con Netanyahu, el presidente del Consejo Soberano del Sudán, el general Abdel Fattah al-Burhan, y el primer ministro sudanés Abdalla Hamdok, Trump llevó a los periodistas a la Oficina Oval, anunció que “el Estado de Israel y la República del Sudán han acordado hacer la paz” y dijo a los periodistas que había otros cinco países “que quieren entrar”.

“Esperamos que Arabia Saudita sea uno de esos países”, añadió Trump, al tiempo que elogiaba a los “muy respetados” gobernantes del país, el Rey Salman y el Príncipe Heredero Mohammed bin Salman.