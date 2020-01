Titular del SAME participa en Israel en un encuentro mundial sobre emergencia médica

Itongadol/AJN.- El titular del SAME, Alberto Crescenti, presentó en Israel detalles del operativo de emergencia aplicado en Buenos Aires en los atentados a la Embajada de Israel y la sede de la AMIA que fueron tomados como ejemplos en un encuentro internacional sobre emergentología.

En una entrevista exclusiva con la Agencia de Noticias AJN, Crescenti dio detalles de su visita a Israel donde participó en una conferencia con más de 30 especialistas en emergencia del mundo, se reunió con representantes del servicio israelí Maguen David Adom y de Hadassah.

Asimismo, destacó que el SAME «está en el mismo nivel» de los principales sistemas de emergencia del mundo.

A continuación la entrevista a Alberto Crescenti

-AJN: ¿Cómo surge este viaje a Israel?

-A.C: La embajada con Galit Ronen y el Estado de Israel han hecho un esfuerzo enorme, que le agradecemos infinitamente, para traer nuestro conocer y buen saber a Israel con las tres conferencias que dimos sobre los atentados a la Embajada de Israel y la AMIA, y la tragedia de Once, que se quedaron realmente asombrados. Este viaje surge a partir de una visita de la embajadora al SAME. Ella me pidió ni bien llegó, a las dos semanas al país, hice una visita a la embajada y le mostramos todos los equipos, quedó maravillada del desarrollo técnico, el recurso humano. Eso nos permitió que automáticamente ella hiciera un programa de 4 días en Israel. Pero le dije que era imposible viajar porque todavía no estaban las elecciones, y había que ver si nosotros seguíamos. Siguió por suerte y con estos 4 años ya van a ser 24 que conducimos el SAME.

-AJN: ¿La embajadora lo convocó a partir del aporte que el SAME la podría dar a Israel o que ustedes puedan alimentarse con lo que pasa en Israel o recíprocamente?

-A.C: En realidad la sorpresa de ella fue “Alberto hemos venido a colaborar con ustedes y me quedo asombrada, no hay nada que colaborar, están al mismo nivel». Y cuando yo llegó acá, el jefe del Adom, que nos hace recorrer todas las instalaciones se quedó asombrado por el nivel que tenemos de entrenamiento, de móviles y de equipos. O sea es muy bueno para nosotros saber donde estamos parados. O sea que la embajadora ha contribuido para que 32 especialistas conozcan la experiencia del SAME y ha sido revolucionaria nuestra presencia acá. Imagínese que venimos del fin del mundo y se han sorprendido porque ella venía a mostrar la última tecnología del Maguen Adom, que es la videollamada: vos recibís un llamado, pones tu celular y entras en video con otra central; quedó sorprendida cuando yo le hice lo mismo a ella en Buenos Aires.

-AJN: ¿Cómo funciona el sistema?

-A.C: Al llamar al 107, le pasamos un SMS y el paciente desde su celular nos puede ver a nosotros, y nosotros a ellos, y se da un video de lo que está sucediendo. En Israel también se aplica, exactamente.

-AJN: ¿Es en Maguen David Adom donde ustedes están?

-A.C: Exactamente, ahora estamos en un encuentro internacional donde el disparador es la emergentología, o sea víctimas múltiples: terremotos, inundaciones, desastres aéreos, atentados, accidentes viales, accidentes ferroviarios. Imagínese que cuando le mostramos el vagón de Once quedaron impactados, nunca vieron algo igual.

-AJN: En resumen, los antecedentes de los dos atentados en Buenos Aires como la tragedia ferroviaria de Once fueron ejemplos prácticos para la participación del SAME en este encuentro.

-A.C: Exactamente. También la tragedia de Barracas, porque nosotros con Bomberos y Policía de la Ciudad formamos el Sistema Integrado de Salud. Se quedaron también asombrados por nuestra capacidad de respuesta del escuadrón aéreo, las ambulancias nuevas, diseño mío, la tercera generación de ambulancias con camillas eléctricas. Se quedaron sorprendidos por nuestros anaqueles inmantados, o sea , el bolso paro, el bolso esquemado, el bolso de parto están inmantados a la pared. Y lo que les llamó la atención es que nuestras ambulancias que tienen pintura ananotecnológica, las cuadradas, y luz ultravioleta se desinfectan solas.

-AJN: ¿Qué conocimiento pudo incorporar de la experiencia israelí?

-A.C: En realidad me gustó mucho lo que presentó el jefe del Maguen David Adom de cómo están preparados ellos para un desastre aéreo, y es similar a lo que tenemos nosotros en Aeroparque. En Aeroparque tenemos una ambulancia, continuamente 24 horas parada ahí. Estuvieron muy bien los japoneses con el tema de los operativos para terremotos; cómo se maneja en grandes catástrofes el tema del agua, cuando se corta el suministro del agua; cómo se maneja también en víctimas múltiples con respecto a las comunicaciones. Realmente lo que ví es gracias a Dios que estamos en el mismo nivel. La emergentología es el mismo nivel, es la misma palabra. O sea nos entendemos ya por señas. Entonces quiere decir que hemos estado en un muy buen camino en estos 25 años, ha sido un camino en ascenso muy grande, y que podemos seguir aprendiendo y podemos aplicar conocimientos.

-AJN: ¿El factor psicológico fue tema de discusión en este encuentro?

-A.C: Por ejemplo en lo que respecta a nosotros, ellos quedaron impactados de que tengamos recuerdos vívidos de los dos atentados. Les hemos traído testimonios de algunos sobrevivientes en el video que los han impactado. Sobre todo en los actos, cuando se hacen los actos en los lugares, cuando suenan las sirenas y nosotros estamos firmes en ese momento, les ha llegado mucho a ellos porque nuestra conferencia les ha gustado no solamente el aspecto operativo sino el aspecto humano.

-AJN: La cuestión del terrorismo internacional, ¿también fue parte del debate?

-A.C: Entró, pero ellos lo toman, digamos, como que están preparados. Están preparados, como que no los va a tomar de sorpresa. Ellos están entrenados, tanto psicológicamente como sus equipos.

-AJN: Igualmente, el terrorismo le toca a cualquiera hoy, más allá del Estado de Israel.

-A.C: Totalmente. Me refiero en general, no me refiero en particular. Yo he visto mucha tranquilidad de respuesta y mucha preparación. No es un tema puntual del Estado de Israel.

-AJN: La experiencia del SAME que usted lleva adelante, ¿la puede transferir a un futuro grupo de emergencia?

-A.C: Sí, estamos dejando un equipo preparado; un equipo de gente que es lo que nosotros llamamos “la mesa chica”, que en realidad es una mesa grande y donde realmente todos están atrás de un fin, que es salvar la vida de una persona en un momento crítico, en un momento de su vida que nos necesite. Eso está absolutamente contemplado, y yo creo que hay una mística porque ponerse una ropa del SAME hoy en día es mística y entrega, no hay otra cosa.

-AJN: Cómo explica que pese a que los gobiernos se suceden, el SAME se mantiene como servicio de emergencia y usted es ratificado en cargo.

-A.C: Es una política de Estado que la ha llevado adelante el Ejecutivo, el Gobierno de la Ciudad, la ha llevado adelante el ex presidente Macri, porque ha sido su política de Estado, también cuando estuvo en la ciudad; la ha llevado la gobernadora María Eugenia Vidal como política de Estado en la provincia de Buenos Aires, porque hizo el SAME en provincia, y sobre todo desde siempre Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli. Yo no soy político, pero a cada uno lo que le corresponda. Son políticas de Estado, y la política de Estado a largo plazo, con objetivos claros, es el SAME hoy.

-AJN: ¿En qué ciudad se encuentra en Israel y cómo son las actividades que tiene previstas en su estadía en Israel?

-A.C: Es la primera vez que vengo a Tel Aviv, estoy sorprendido de la tranquilidad de la gente, de lo afectuosos que son. Estamos parando en el hotel Hilton, frente a la playa, es paradisíaco el día. También vamos a visitar Jerusalem porque nos espera Avi Rivkind, Jefe de la Unidad de Traumatología en el Hadassah. Y la Embajada Argentina nos hace una recepción. La gastronomía de acá «Chapeau». Leí un artículo que están entre los diez mejores del mundo.

-AJN: En resumen, ¿qué le dejó la experiencia en Tel Aviv?

-A.C: Excelente. En todos los lugares trabajan mucho. Estuvieron 37 de Maguen, estuvieron tres horas hablando. Los que organizan esta conferencia estuvieron tres horas escuchándonos en forma personal, escuchando nuestra conferencia, eso ya es mucho.

– AJN: ¿Cuál es el mensaje desde Israel para la sociedad argentina después de su experiencia en Israel?

– A.C: Creo que nos vamos a complementar. Hay cosas que nosotros podemos aprender de acá, que son muy buenas, como son los primeros respondedores. Creo que eso lo vamos a terminar de aceitar. Y el resto, bueno, estar a disposición de cualquier consulta. Lo hemos invitado a los representantes de Magen a que venga también a la República Argentina, que conozca nuestra Central, un intercambio más fluido, que creo que se va a dar.