Río de Janeiro inauguró un memorial de la Shoá frente al Pan de Azúcar

Itongadol/AJN.- Río de Janeiro inauguró el domingo un monumento en memoria de las víctimas del Holocausto en el Morro do Pasmado, en Botafogo, en la Zona Sur de la ciudad.

La inauguración estuvo a cargo del alcalde Marcelo Crivella. El trabajo en el sitio fue una asociación entre las autoridades municipales, la Asociación Cultural Memorial do Holocausto y la iniciativa privada.

Al acto asistieron el gobernador en funciones del Estado de Río de Janeiro, Cláudio Castro; el presidente del Tribunal Supremo Federal, Luiz Fux; y el embajador de Israel en Brasil, Yossi Shelley; entre otras autoridades.

A Embaixada de Israel participou hoje da inauguração do Memorial do Holocausto, no Mirante do Pasmado, em Botafogo. 🕯️

O primeiro-ministro de Israel, @netanyahu , enviou um vídeo especialmente para a cerimônia, que contou com um discurso do Embaixador @embaixadoryossi. pic.twitter.com/CH5BubBIFG

— Israel no Brasil (@IsraelinBrazil) December 13, 2020