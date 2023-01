Nisman: “Si me iba antes de hacer la denuncia era demostrar que soy un cagón”

La frase fue pronunciada por el fiscal un día antes de que fuera hallado muerto en una entrevista que forma parte del libro «Memorándum: La trama secreta del acuerdo con Irán», escrito por Daniel Berliner, director de la Agencia AJN.

Agencia AJN.- En un capítulo del libro «Memorándum: La trama secreta del acuerdo con Irán», el periodista Daniel Berliner, director de la Agencia AJN, comparte la íntima entrevista que tuvo con el fiscal Alberto Nisman, en su última conversación horas antes de que apareciera muerto. Este testimonio fue entregado a la justicia en la fiscalía federal de Eduardo Taiano.

A continuación, el capítulo del libro en cuestión:

El día anterior a que Nisman fuera encontrado muerto en su departamento, tuve la posibilidad de hablar con él y lo noté entusiasmado, decidido a avanzar con su denuncia contra la ex presidenta. Nunca imaginé que esta iba a ser la última entrevista.

Alberto Nisman: Sabía que tenía que hacerlo. Varias veces te he dado —con esto no quiero justificarme, sino simplemente comentarte— siempre alguna notita, algo. Vos sabías que yo venía trabajando en todo esto y que en algún momento iba a salir. Te imaginás que esto no sale de un día para otro, y menos por la decisión de un tipo, menos de [Jaime] Stiuso, y menos como soy yo. Si me equivoco o no, quiero tener la posibilidad de decir que lo decidí yo el momento. Uno presenta las cosas como ahora, cuando están terminadas. Fui un boludo porque no analicé la cuestión po- líticamente y tendría que haber esperado. Con esta decisión voy a seguir adelante; no es que duplico la apuesta, voy a mostrar todo lo que tengo. Ya le dije a [Oscar] Parrili que me autorice a mostrar las escuchas, y quiero, como dijo la presidenta… [inaudible].

Ojalá todos los ciudadanos, los cuarenta millones, pue- dan escuchar y ver las pruebas que yo tuve entre mis manos para darse cuenta ellos solos y que nadie les cuente “pasó blanco, pasó negro”. Pero en lo personal, que es lo que a vos te interesa, obviamente, te imaginás que la situación no es fácil. Tener que decirle a tu hija como dije: “Preparate por- que vas a escuchar de tu padre cosas que jamás en tu vida escuchaste de ninguna persona, debe ser el peor monstruo que hay en la tierra”, es terrible, aunque tu hija te diga: “Papá, yo te conozco, no me jodas”. Pero uno piensa lo que piensan las compañeritas, que no te conocen…

Es bravo, Daniel, es una situación difícil y te puedo ase- gurar, Daniel, que estoy absolutamente solo. No solo porque no me hayan llamado para acompañarme, solidarizarse… Es una decisión que decidí solo, y la reacción la ves, que ni a [Rodolfo] Canicoba le avisé, cómo salió a matarme porque estaba con bronca porque no sabía. Porque no tenía que saber. […] Hoy me enteré que soy tapa de Noticias; “Vida y obra del fiscal Nisman”, me dijeron.

Daniel Berliner: Obvio que te llamaba en lo personal para ver cómo andabas. Ayer estábamos charlando en la presidencia de la AMIA muy tranquilos, atando cabos, y la reunión con la presidenta que no existió, y la seguridad de los dirigentes de que en esa reunión se les iba a notificar acerca de la posibilidad de que te iban a remover, que sin duda se te iba a apoyar, así que es un momento difícil, y nunca me voy a olvidar que cuando fui jefe de gabinete de [la Secretaría de Prensa y Comunicación de la Ciudad, Jorge] Telerman, él me llamó y me dijo: “Nunca te olvides de que cuando entrás a la política, la honra [va a parar] a los perros”, lo digo por lo de tus hijas, es así, lamentablemente.

AN: Primero, asumo toda la responsabilidad, y además pecaría de inocente, sería mentira si digo “no me imaginé lo que iba a pasar”; yo sabía que esto iba a pasar. Yo sabía que pase lo que pase, yo esto lo tenía que hacer, no podía guardarme esta prueba, tanto por mí como por la ciudadanía. Y, bueno, saldré como saldré; con que se sepa la verdad… ya el futuro mío es lo menos importante en todo esto.

DB: […] habrán sido noches sin dormir y tomar la de- cisión de salir con esto habrá sido muy pero muy difícil, pero, bueno, evidentemente es una decisión que uno toma y estás seguro de eso.

AN: Es que tenía dos posibilidades: o me iba antes de hacerlo, y no lo hacía, o lo hacía. Irme antes de hacerlo es demostrar ser un cagón, y no lo iba a saber absolutamente nadie, y no se puede permitir eso. Mirá lo cagados que están, que [Luis] D’Elía, que te putea ni bien decís “a”, se calla la boca, le preguntan [incomprensible]. Él como nadie sabe todo lo que habló, todo lo que dijo y todo lo que hizo. Todos saben lo que hicieron; lo que todos no saben, o que deben estar rompiéndose la cabeza, es hasta qué punto de infor- mación tengo yo, hasta dónde llega, ¿entendés?

DB: Sí, esto también circuló mucho hoy en la comuni- dad, acerca de esto que estás diciendo, que nadie sabe el alcance de lo que vos dijiste que debés tener, y eso debe ge- nerar mucha inquietud, por eso debe haber mucho silencio del otro lado.

AN: Canicoba puede hacerse el santo para que le nombren el hijo, que ya le mandaron las propuestas, y con el lobby que hizo, que la presidenta no se enoje con él, y le mandan mensajes: “Está todo tranquilo”. En estas escuchas, vos sabés que cuando empezaron, hace ocho años, primero se creía que [iban a ser] por poquito tiempo, a ver qué resultado daban. Y en un momento yo le sigo pidiendo pruebas a Ca- nicoba […]. “Corrobórelo”. Me dice: “Doctor, yo considero que con esto es para asentar este teléfono a la causa”, como una forma de que las pruebas sean más espaciadas. Esto lo ordena él, o sea, lo bueno es que él no tiene idea de lo que firma, pero, bueno, es así.

Yo te agradezco mucho el llamado, Daniel, estaba leyen- do ahora un poco lo último pero ya no voy a hablar más. Creo que es lo conveniente, más contestarles políticamente a unas bestias. No voy a hablar hasta el lunes en la comisión, y aparte quiero preparar bien la exposición. Salvo alguna cosa o animalada grosa que digan, yo no voy a salir más en los medios hasta el lunes. Te agradezco muchísimo el llama- do, sé que estás conmigo y sé que sos un tipazo y sé que me entendés. Te agradezco, Dani.

DB: Un fuerte abrazo. Lo que necesites, no dudes en llamar, y que lo tuyo personal esté bien, que eso es lo más importante. Abrazo grande y cualquier cosa que necesites, llamame.

AN: Gracias, campeón, te quiero mucho, chau. DB: Chau, mi viejo, que andes muy bien.