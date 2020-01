Nisman: para el abogado Lanusse, “la pólvora está en la mano asesina”

Itongadol/AJN.- Pablo Lanusse, abogado de Sara Garfunkel, la madre del fallecido Alberto Nisman, afirmó hoy que no se encontró pólvora en la mano del fiscal porque “está en la mano asesina”.

A cinco años de la muerte del fiscal, Lanusse expresó: “Se garantizó un año de impunidad. Recordemos que la fiscal Fein quiso probar un suicidio. No quiso investigar la muerte violenta del fiscal Nisman. Por eso para ella fue lamentable no haber encontrado pólvora en sus manos. La pólvora está en la mano asesina, no en la mano del fiscal Nisman”.

Además, en diálogo con TN, Lanusse resaltó: “Hubo un año y meses de impunidad. Un secretario de la fiscalía, el Dr. Chirichella, se encargó de falsear actas y de hostigar a Soledad Castro (ex secretaria del fiscal), motivo por el cual recusamos al secretario, porque le daba órdenes a la fiscal en el medio de la audiencia. Fue escandaloso lo que ocurrió”.

“Alguien dijo ‘yo no sé si el gobierno de Cristina Fernández mató al fiscal Nisman, pero se comportaron como si lo hubiesen ordenado’. Lo que pasó a partir del hallazgo del cuerpo de Alberto Nisman sin vida es un escándalo. A tal punto que hoy, el actual ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires está siendo investigado por una denuncia del fiscal Taiano”, agregó Lanusse.

El 18 enero se cumplen cinco años desde que Nisman apareció muerto en su departamento en Puerto Madero, días después de haber presentado una denuncia contra la ex presidenta y actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kichner, por supuesto encubrimiento de los iraníes imputados en la causa AMIA.