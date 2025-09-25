Milei cerrará su visita a Nueva York con una reunión bilateral con Netanyahu

Itongadol/Agencia AJN.- El presidente Javier Milei cerrará este jueves su viaje a Nueva York con una agenda que tendrá como actividad central una reunión bilateral con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, tras su disertación en la Asamblea General de Naciones Unidas.

A las 16.45 está pautado el encuentro con Netanyahu, en lo que significa un fuerte alineamiento internacional de la gestión de Milei con Israel en medio de los cuestionamientos que recibe ese país de parte de la comunidad internacional.

Netanyahu lamentó hoy la “vergonzosa rendición” de los líderes mundiales ante “el terrorismo palestino”, luego de que países como el Reino Unido, Canadá y Australia reconocieran un inexistente Estado de Palestina.

Tras la reunión con Netanyahu, Milei continuará su agenda en la ceremonia de entrega del Premio B’nai B’rith, la ONG judía más antigua y grande del mundo, que trabaja en defensa de los derechos humanos, el combate al antisemitismo y el racismo, la promoción de la unidad y la continuidad judías y el apoyo al Estado de Israel.

A las 19.15, el presidente argentino mantendrá un encuentro con el titular del Congreso Mundial Judío, Ronald Lauder.

