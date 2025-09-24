Italia y España envían barcos para proteger la flotilla a Gaza

Itongadol.- Italia y España anunciaron el despliegue de barcos para asistir a la Flotilla Global Sumud que fue atacada por drones mientras intentaba llegar a Gaza. Activistas que integran la misión han afirmado que Israel estaría detrás de los ataques, aunque las autoridades israelíes no se han pronunciado al respecto.

El primer ministro español, Pedro Sánchez, informó que Madrid enviará un buque naval para acompañar a la flotilla compuesta por 51 embarcaciones, que busca romper el bloqueo israelí sobre Gaza y transportar un cargamento simbólico de ayuda a la Franja. Sánchez subrayó que la medida busca proteger “a nuestros ciudadanos, para que, de ser necesario, puedan ser rescatados”.

“Quiero dejar claro al gobierno de Israel que España, por supuesto, protegerá a sus nacionales, y lo haremos tanto diplomática como políticamente”, agregó el mandatario español.

Italia, por su parte, confirmó el envío de un buque militar para apoyar la misión, coordinándose con las autoridades españolas y los activistas que integran la flotilla. La medida llega en un momento de creciente tensión regional, tras los ataques con drones que afectaron a embarcaciones que llevaban ayuda humanitaria a Gaza.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel cuestiona la afirmación de que la misión se centra principalmente en entregar ayuda y no en provocar, y afirma que los activistas «pueden descargar cualquier ayuda que tengan en cualquier puerto de un país cercano fuera de Israel, desde donde se puede transferir pacíficamente a Gaza».