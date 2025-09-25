Netanyahu denunciará en su discurso ante la ONU a los líderes mundiales que reconocieron un inexistente Estado palestino

Itongadol/Agencia AJN.- Antes de embarcar en su vuelo a Nueva York, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declaró ante los periodistas que tiene previsto denunciar, en su discurso ante la Asamblea General de la ONU el viernes, a los líderes mundiales que reconocieron un inexistente Estado palestino esta semana.

“En la Asamblea General de la ONU expondré la verdad: la verdad sobre los ciudadanos de Israel, la verdad sobre nuestros soldados de las FDI y la verdad sobre nuestro país”, afirmó en la pista del aeropuerto Ben Gurión.

“Denunciaré a esos líderes que, en lugar de condenar a los asesinos, violadores y quemadores de niños, quieren otorgarles un Estado en pleno corazón de la Tierra de Israel. Eso no ocurrirá”, afirmó el primer ministro.

El lunes, en la Casa Blanca, “en Washington, me reuniré por cuarta vez con el presidente [estadounidense] Donald Trump y conversaré con él sobre las grandes oportunidades que nos han brindado nuestras victorias, así como sobre la necesidad de lograr los objetivos de la guerra: la liberación de todos nuestros rehenes, la derrota de (la organización terrorista palestina) Hamás y la ampliación del círculo de paz que se ha abierto tras la histórica victoria en la operación ‘León Rugiente’ (contra Irán) y otras victorias que hemos obtenido”, continuó.