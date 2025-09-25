Soldado israelí asesinado por un francotirador terrorista palestino de Hamás en la Ciudad de Gaza

Itongadol/Agencia AJN.- El Ejército israelí anunció que un soldado de las FDI fue asesinado ayer por un francotirador de la organización terrorista palestina Hamás en la Ciudad de Gaza.

Fue identificado como el sargento Chalachew Shimon Demalash, de 21 años, originario de Beer Sheba y perteneciente al 932.º Batallón de la Brigada Nahal.

Según una investigación preliminar de las FDI, estaba de guardia en un puesto de control del campamento militar cuando fue alcanzado por disparos de francotirador.