Sa’ar descarta la anexión de áreas de Cisjordania bajo control de la autoridad palestina

Itongadol.- El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, afirmó que el Gobierno no contempla la anexión de territorios de la Cisjordania que están actualmente bajo control administrativo de la Autoridad Palestina, aunque sí admitió la posibilidad de aplicar la ley israelí a comunidades israelíes situadas en esas áreas. “No hay intención de discutir siquiera la anexión de territorios administrados por la Autoridad Palestina porque no queremos controlar a los palestinos”, señaló.

El funcionario explicó que lo que podría analizarse, aunque aún no se ha decidido, es la implementación de la ley israelí en los asentamientos israelíes que no están bajo control palestino. Añadió que esas discusiones se llevarán adelante una vez que el primer ministro Benjamin Netanyahu regrese de su viaje a Washington.

De acuerdo con los Acuerdos de Oslo de los años 90, algunas partes de la Cisjordania permanecen bajo la administración de la Autoridad Palestina, mientras otras están bajo control israelí pero sin soberanía formal, y un tercer grupo se encuentra en régimen mixto de control administrativo palestino y control de seguridad israelí.

En la entrevista, Sa’ar también fue consultado sobre la flotilla Global Sumud que intenta llegar a la Franja de Gaza. “Tenemos que detenerlos. No violentamente, pero tenemos que hacerlo”, advirtió, reforzando la postura oficial de impedir por motivos de seguridad los intentos de romper el bloqueo marítimo.

Analistas advierten que, aunque Israel insista en diferenciar entre una anexión formal y la aplicación de su legislación en enclaves específicos, cualquier paso en esa dirección podría ser interpretado como una extensión de soberanía y derivar en consecuencias diplomáticas. Incluso medidas limitadas tienen el potencial de generar sanciones, tensiones con países árabes y europeos y un mayor aislamiento en foros internacionales, en un contexto ya marcado por la guerra en Gaza y la presión diplomática global.