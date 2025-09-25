La policía israelí detiene a adolescente beduina por colocar carteles pro-Hamás en una localidad judía

Itongadol.- La Policía israelí arrestó a una adolescente de la ciudad beduina de Tel Sheva, acusada de colocar carteles con mensajes de apoyo a Hamás en Omer, una localidad judía del sur de Israel. Los carteles incluían referencias a Gaza, a la organización terrorista Hamás y el lema “Jerusalem es nuestra”.

Según el reporte policial, las denuncias llegaron en la tarde del miércoles, cuando vecinos de Omer alertaron sobre la presencia de los carteles en espacios públicos. Tras revisar imágenes de cámaras de seguridad, los agentes identificaron a la sospechosa y procedieron a detenerla en un operativo en su domicilio pocas horas después.

En un comunicado, las autoridades aseguraron que actuarán con firmeza frente a actos de incitación o apoyo a organizaciones hostiles. “Usaremos todos los medios disponibles contra cualquiera que incite al terrorismo, apoye al enemigo en tiempos de guerra o socave al Estado de Israel y el Estado de derecho”, señalaron.

El incidente se enmarca en un contexto de alta tensión interna, con las fuerzas de seguridad vigilando de cerca expresiones de apoyo a Hamás dentro de Israel, especialmente en localidades árabes y beduinas. Analistas apuntan a que este tipo de episodios pueden profundizar la desconfianza entre comunidades y reavivar el debate sobre los límites de la libertad de expresión en tiempos de conflicto armado.