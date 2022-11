Entrevista embajador de Israel, Eyal Sela: «Argentina recibirá asistencia de Israel para mejorar la grave sequía»

Itongadol.- El embajador de Israel en Argentina, Eyal Sela, afirmó a la Agencia de Noticias AJN que varias provincias argentinas recibirá asistencia de empresas israelíes para mejorar la generación y administración de agua, en un contexto de una grave sequía consecuencia del cambio climático.

Sela subrayó que esto es parte del importante convenio que ambos países firmaron en el marco de la visita que el ministro del Interior, Eduardo «Wado» de Pedro realizó recientemente a Israel junto a gobernadores y representantes de diez provincias.

En este contexto, el diplomático destacó que fue «muy importante» la visita del ministro argentino. «Su liderazgo agrupó a los ministros y gobernadores. Tuvo ideas muy claras y así es mucho más fácil trabajar’’, precisó.

Asimismo, Sela señaló que «En provincias como San Juan y La Rioja ya están trabajando con métodos de Israel, con respecto a cómo almacenar el agua, cómo usar el agua, cómo estudiar el agua y cómo tenerla cerca del océano, para la desalinización».

Agencia AJN: ¿Cuál es su mirada con respecto a este importante paso de intercambio entre ambos países?

Eyal Sela: Me parece que fue una visita muy importante que muestra la amistad entre Argentina e Israel, sin importar quién gobierne en ambos países. Hay que decir que gran parte de este trabajo lo hizo la embajadora anterior, Galit Ronen, que trabajó arduamente para que todo salga bien. No hay muchas visitas de este tipo, con tanto volumen, con tantos ministros y gobernadores (en referencia a la visita de ministros y gobernadores argentinos a Israel), lo que muestra la importancia del tema. El convenio se basó en intereses que se presentaron bajo el liderazgo del ministro del Interior, Eduardo ‘‘Wado’’ de Pedro, en temas relacionados con el agua, la ciencia y la agricultura.

Para mí es un excelente punto de partida para seguir trabajando y abrazando las relaciones entre ambos países. En el tema del agua ya se firmaron algunos acuerdos, incluso en algunos viajes que hice fuera de Buenos Aires me sorprendió ver que Argentina tiene tantas partes desérticas. Vimos imágenes de las partes áridas del país y son zonas en las que podemos trabajar mucho. El conocimiento y la tecnología de Israel puede utilizarse en Argentina.

AJN: ¿Cuándo se empezarán a ver los resultados de estas decisiones?

AJN: ¿Israel es capaz de ayudar a Argentina con la actual dificultad de agua que tiene el país?

ES: Ya lo está haciendo. Yo hice un viaje a la Feria de Minería de San Juan y observé la tecnología israelí. El riego por goteo se está usando en una superficie que es muy similar al Desierto de la Aravá, ubicado entre Eilat y Beer Sheva en Israel. Ya hay empresas israelíes que están utilizando métodos de riego por goteo en San Juan. Gran parte del riego por goteo está cambiando el sistema tradicional que tenían a sistemas modernos más eficaces. En el futuro tendremos más ejemplos como estos. Incluso el ministro (‘‘Wado’’ de Pedro), hizo referencia a eso, que lo vio cuando estuvo en Israel, acerca de la idea de dar la cantidad necesaria del agua a la raíz de la planta y no mojar partes de la tierra que no son necesarias.

AJN: ¿Israel ayudará a Argentina con la crisis climática que está teniendo por primera vez?

ES: Israel está ayudando en este momento a Argentina. Hay empresas israelíes que están utilizando su tecnología en Argentina. Estamos hablando de uno de los objetivos del desarrollo sustentable de las Naciones Unidas, que de hecho en estos días en la COP27 en Egipto, Israel está mostrando su tecnología a todo el mundo y está ayudando a sus vecinos como Emiratos Árabes Unidos y Marruecos, y también puede hacerlo aquí en Argentina.

AJN: ¿Cuánto tiempo llevará esto para resolverse?

ES: Algunas cosas ya se están trabajando ahora mismo. En este preciso instante hay personas de Mekorot (la compañía nacional de agua de Israel) en Mendoza y en San Juan, para poner en práctica todo este conocimiento

AJN: ¿Cuán importante es el ministro ‘‘Wado’’ de Pedro en esta iniciativa?

ES: Muy importante. Su liderazgo agrupó a los ministros y gobernadores. Tuvo ideas muy claras y así es mucho más fácil trabajar cuando se sabe qué quieren los huéspedes y qué están buscando al viajar a Israel.