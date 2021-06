Embajadora Ronen: “Hay tensiones con la Argentina y los dichos de Felipe Solá fueron antisemitas”

Galit Ronen manifestó que espera “poder superar el momento tenso” en las relaciones con la Argentina, pero destacó que “Israel estaba esperando que un país que sufrió en cuerpo propio dos atentados terroristas esté al lado de quien lucha contra el terrorismo”, en referencia a la postura del país ante la ONU.

Agencia AJN.- La embajadora israelí en Argentina, Galit Ronen, afirmó hoy que en la relación entre ambos países “hay tensiones” y calificó de “antisemitas” los dichos del canciller Felipe Solá sobre que “los judíos son más inteligentes”, porque “no se puede hacer distinciones entre la gente por pertenecer a una Nación o una religión”.

En una entrevista con Eduardo Feinmann en Radio Rivadavia, Ronen cuestionó el voto de Argentina ante la ONU, a favor de investigar a Israel por supuestos crímenes de guerra, porque esperaba que “un país que sufrió en cuerpo propio dos atentados terroristas esté al lado de quien lucha contra el terrorismo”.

“Irán estuvo detrás de los dos atentados que ocurrieron aquí y Hamás es una organización terrorista que está aliada con Irán”, agregó la embajadora.

– ¿Cómo recibió los dichos del canciller Felipe Solá respecto a que “Gaza se parece a la Matanza” y que “los judíos son más inteligentes y tienen más armamentos que los palestinos”?

– Si yo fuese palestino, me hubiese quejado mucho. Y de hecho, me estoy quejando también como israelí, porque me parece un dicho antisemita.

Y los palestinos también tendrían que quejarse.

El último conflicto que tuvimos no fue entre Israel y los palestinos, fue entre Israel y Hamás, que es una organización terrorista y que está aliada con Irán. A su vez, Irán estuvo detrás de los dos atentados que ocurrieron aquí.

Israel estaba esperando que un país que sufrió en cuerpo propio dos atentados terroristas esté al lado de quien luchan contra el terrorismo.

– Cuando el canciller dice: “Los judíos son más inteligentes…” ¿Eso es antisemita?

– Claro, porque no podemos distinguir entre la gente. Otros también pueden decir que “los judíos son estúpidos”, ¡pero no! No es una característica de una raza o de algo en particular. El judaísmo es tanto una Nación como una religión, entonces es como la definición de una raza, a mí me parece muy raro.

– ¿Se ha tensado mucho la relación Israel – Argentina por esta situación?

– Esperamos superar esto. Pero hay tensiones como en cualquier relación entre seres humanos y entre países. Hay momentos que son más tensos y hay momentos que son más amables.

– ¿Y cómo se podría superar?

– Tenemos varias herramientas, tratamos de acercar las posiciones, estamos en contacto con varias personas. Por eso llamamos al embajador en Israel a la cancillería en Jerusalem, tratamos de hacer un esfuerzo.

Lamento tener que hablar de este tema, ojalá pueda hablar de la cooperación que realizamos por el Covid-19 o de cosas más lindas.

– ¿Israel reconoce al Estado Palestino?

– No, reconoce a la Autoridad Palestina, pero el Estado Palestino todavía no existe. Esto justamente es lo que tenemos que negociar, pero los palestinos se retiraron unilateralmente de la mesa de negociación diciendo que no íbamos a llegar a nada con este Gobierno, y se retiraron.

– ¿Lo que no entiende el gobierno argentino es que Hamás tiene por objetivo hacer desaparecer de la tierra a los judíos, a los israelíes?

– La carta orgánica de Hamás habla de aniquilar Israel y de matar a todos los judíos. Entonces, no se puede hacer ningún acuerdo con una organización terrorista que llama a la destrucción de Israel, que llama a matar a todos los judíos. No queremos que haya algún premio para esta organización terrorista, sino que al revés.

– Respecto de la colaboración por el tema de coronavirus entre Israel y Argentina. ¿En qué se concreta esa colaboración? Argentina recibió un grupo de profesionales de la salud del Hospital israelí Hadassah que intentó realizar la fase III del protocolo de investigación con las vacunas israelíes. ¿Eso quedó sólo en una visita o se va a avanzar?

– La visita del Hospital Hadassah tenía dos objetivos. Uno era compartir con Argentina la experiencia israelí con el Covid, ya que hoy ya no tenemos ninguna restricción (en Israel). La única restricción que quedó son los barbijos en lugares cerrados. Entonces nosotros estamos por lo menos tres meses antes de lo que está Argentina frente a la pandemia y por lo cual podemos compartir nuestra experiencia.

Lo otro es analizar la posibilidad de hacer aquí la fase del estudio de la vacuna israelí, pero no es el único país que estamos analizando para implementar, sobre esto todavía no hay decisión. Tampoco se terminó con la fase II aún, por lo que aún hay tiempo. Vamos a ver cómo andan las cosas.