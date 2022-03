Embajada 30° Aniversario: Israel confirmó la presencia del ministro de Justicia en el acto de conmemoración

Desde Jerusalem, en diálogo con la Agencia AJN, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, Lior Haiat, habló sobre el próximo aniversario del atentado a la embajada de Israel en Argentina. “Ya sabemos quién está detrás de los atentados, y tiene nombre y apellido. El nombre es Irán y el apellido es Hezbollah. El mensaje del juicio moral tiene que ser un rechazo total a la cultura de muerte y terrorismo que trae Irán a todo el mundo”, resaltó.

Agencia AJN.- El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, Lior Haiat, confirmó oficialmente en una entrevista con la Agencia AJN que el ministro de Justicia de su país, Gideon Sa’ar, estará presente en el acto por el 30° aniversario del atentado a la embajada de Israel en Argentina.

Además, Haiat se refirió al rol de Irán en Latinoamérica: “En cada lugar que toca Irán, vemos miseria, violencia y terrorismo. Es cierto que hay que llevarlos a juicio a los responsables de los dos atentados, pero también hay un juicio moral, y ese juicio moral ya conoce los responsables. Ya sabemos quién está detrás de los atentados, y tiene nombre y apellido. El nombre es Irán y el apellido es Hezbollah”.

Debido al conflicto entre Ucrania y Rusia, Haiat se encuentra trabajando fuertemente para brindar ayuda humanitaria a los ucranianos y asistir a los ciudadanos israelíes que están en Ucrania y quieren salir. Por ese motivo, este año no podrá estar presente en el acto de conmemoración.

AJN: El próximo 17 de marzo se van a conmemorar 30 años del atentado a la embajada de Israel, una fecha muy dolorosa. ¿Qué significado tiene este próximo aniversario en lo personal?

Lior Haiat: La verdad, es un momento muy emocionante para mí por varias razones. Mi primera misión como diplomático de Israel fue en Buenos Aires. Aunque hayan pasado 20 años, recuerdo bien mi primer día. Me llevaron desde el aeropuerto y en vez de ir a la embajada de Israel, me llevaron a la Plaza de la embajada. El entonces vocero de la embajada de Israel me dijo: «Para entender por qué estamos en otro lugar, tenemos que entender lo que pasó en ese momento, en este lugar, en la plaza en dónde estaba la embajada» y me contó la historia. Durante los próximos 5 años, la responsabilidad de organizar el evento principal en la plaza, como organizar los actos culturales, como los actos educativos, era mi responsabilidad, de estar con los familiares, de estar con los sobrevivientes, lo cual era muy importante para mí. No es solamente un evento de conmemoración de un atentado, es un atentado contra una embajada donde murieron diplomáticos, murieron empleados locales, murieron vecinos. Es un atentado en contra de nuestra cultura. Lo que nos une como israelíes y argentinos.

AJN: ¿Cuál es su opinión respecto a la preocupación de Israel sobre Irán?

LH: Irán es una amenaza, es una amenaza a la existencia de Israel, una amenaza a la cultura occidental. Para Irán, nosotros, quienes vivimos en el mundo occidental, somos el blanco de esa revolución islámica. No pueden aceptar que nosotros vivimos en forma libre. La amenaza de Irán llegó a Argentina dos veces y es cada vez peor. En cada lugar que toca Irán, vemos miseria, violencia y terrorismo. Este gobierno iraní está intentando conseguir capacidad nuclear para tener su revolución aún más fuerte.

AJN: ¿Qué ocurre cuando notamos que algunos países de Latinoamérica tienen una presencia muy importante de Irán?

LH: Cómo he dicho, cada lugar donde toca Irán trae violencia, miseria y terrorismo. También lo va a llevar a esa región. Hay que frenarlo, hay que hacer todo lo posible para no dejar llevar ese veneno iraní a la región.

AJN: ¿Por qué falla la justicia, Interpol en este caso, y permite que Irán siga insistiendo con Latinoamérica como tierra fértil para poder seguir accionando?

LH: La verdad es que no soy experto en la policía internacional, la justicia internacional y hay otra gente que puede hablar con más detalle sobre eso. Pero sí quiero decir una cosa muy clara: es cierto que hay que llevarlos a juicio a los responsables de los dos atentados, pero también hay un juicio moral, y ese juicio moral ya conoce los responsables. Ya sabemos quién está detrás de los atentados, y tiene nombre y apellido. El nombre es Irán y el apellido es Hezbollah. El mensaje del juicio moral tiene que ser un rechazo total a la cultura de muerte y terrorismo que trae Irán a todo el mundo.

AJN: ¿Por qué el blanco de Irán es la Argentina/Latinoamérica?

LH: La verdad es que habría que preguntar a los iraníes ¿Por qué Argentina? La principal teoría es porque tenían la infraestructura en la embajada de Irán en Buenos Aires, era la sede del terrorismo y podía operar ahí porque tenía la gente que el gobierno terrorista iraní mandó a Buenos Aires. Yo creo que es el motivo principal y los iraníes trataron de atentar contra diplomáticos israelíes en otros lugares del mundo, cómo lo hemos visto en India, que recién cumplió 10 años del intento del atentado contra la mujer de un diplomático israelí. Intentaron hacerlo también en Tailandia y en otros países de la región. Irán trata de llevar a cabo atentados no solamente contra israelíes, sino también contra la oposición iraní en distintos lados del mundo, y está su manejo en el Medio Oriente. Se juntaron con el carnicero de Damasco, Bashar al-Assad, que asesinó medio millón de sus propios ciudadanos, y apoyan el grupo terrorista en Siria, en Irak, en el Líbano, en la Franja de Gaza. Y como decía antes, cualquier lugar que toca Irán trae violencia, trae conflicto y trae terrorismo. Quiero hablar igualmente del otro lado, ¿por qué es tan importante el 30 aniversario? Más allá del hecho de que hay una nueva generación que nació después de ese evento, un evento que representa un gran dolor para la comunidad judía, para los israelíes, para las naciones, hay que educar a la gente. No solamente recordar lo que ha pasado, sino también entender las raíces del odio y del terrorismo. Quiero mencionar el trabajo importante que está haciendo la embajada de Israel en Buenos Aires en todos los eventos, tanto los eventos de conmemoración, los distintos eventos culturales, educativos y hasta en las redes sociales para informar a la gente y educar sobre lo que ha pasado y el peligro iraní.

AJN: ¿De qué manera participará Israel en este aniversario? ¿Qué es lo que tiene planeado?

LH: Por el evento conmemorativo va a llegar una delegación de la cancillería israelí con los familiares y los sobrevivientes del Atentado, y encabezando esa delegación oficial va a estar el ministro de Justicia, Gideon Sa’ar, que va a representar el gobierno israelí en los eventos principales. Creo que enviar un ministro de tanta importancia a Argentina demuestra la importancia que pone Israel en este evento, en la conmemoración del Atentado. A pesar de los años que han pasado, nosotros seguimos con la memoria y con el pedido de justicia.

AJN: ¿Cuál es el mensaje a la sociedad Argentina desde el Estado de Israel para una fecha como la que vamos a vivir el 17 de marzo?

LH: El mensaje es la condena total al terrorismo y a la cultura de muerte de Irán. El atentado a la embajada, el atentado a la AMIA, puso al Estado de Israel, a la República Argentina, a la sociedad israelí, a la sociedad Argentina, a la comunidad judía en Argentina como blancos del terrorismo iraní, y tenemos que decir que rechazamos la cultura de muerte de Irán y que estamos unidos en ese mensaje contra la violencia iraní. Creo que la primera misión diplomática nunca se olvida, tengo un gran cariño hacia Buenos Aires, hacia Argentina, a los argentinos. Tuve la oportunidad de visitar Argentina dos veces, después de dejar el cargo en la embajada, y una de las cosas que me llamó la atención es justamente volver a esa plaza de la embajada de Israel y ver los árboles, como han crecido. Porque esa plaza era nueva cuando llegué. Recuerdo que no podíamos pasar por los árboles que eran muy pequeños y ahora son grandes y demuestran cómo se transformó en una plaza viva. Y eso, a mí me llamó mucho la atención. Ahora es un lugar donde los niños pueden jugar, los mayores pueden sentarse en la sombra y la memoria vive y eso es lo más importante.