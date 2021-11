Argentina. El gobernador firmó el convenio para la recuperación de la histórica sinagoga de las colonias de Entre Ríos

Itongadol.- El gobernador Gustavo Bordet rubricó el convenio con la Fundación Judaica, la Federación de Comunidades Judías de Entre Ríos, y las Asociaciones Israelitas de Villaguay y de Villa Domínguez para la recuperación y puesta en valor de la sinagoga Sonnenfeld en la Colonia San Gregorio.

La sinagoga es la primera de Entre Ríos que data de 1893. El acto fue este martes en el Centro Provincial de Convenciones, de Paraná.

Durante la actividad, en la que también participaron la vicegobernadora Laura Stratta y la esposa del gobernador, Mariel Ávila, el primer mandatario entrerriano destacó el trabajo conjunto y articulado que se viene realizando “para llevar adelante acciones en una zona muy importante de nuestra provincia donde queda el testimonio de aquellos gauchos judíos que poblaron buena parte de nuestra provincia y en honor a todo el legado cultural, científico y productivo que nos han dejado”.

“Es importante visualizar, poner en valor y trabajar para que se recuperen edificios arquitectónicos, culturales y religiosos como el caso de esta sinagoga Sonnenfeld, y poner en valor todo un circuito turístico que genera interés no sólo en Argentina sino en el mundo», expresó Bordet.

Por otro lado, destacó las características de la provincia donde hay “una multiculturalidad y una raíz que fue fundacional de distintas colonias, donde las colonias judías tuvieron su impronta”. Y remarcó: «Trabajar en este aspecto resulta relevante y es una tarea que venimos llevando adelante y que queremos darle una continuidad, como lo hacemos en esta reunión donde, además de firmar el convenio para recuperar esta sinagoga, que fue la primera de la provincia, también sirve para conversar y articular hacia el futuro». En este sentido apuntó que también se trabaja con la sinagoga de Basavilbaso para recuperar esa zona y “poner en valor cosas tan importantes de la provincia, como en otros lugares donde se repiten situaciones similares”.

En el acto también estuvieron presentes los presidentes municipales de Villaguay, Claudia Monjo, de Villa Clara, Silvina Domé, y de Villa Domínguez, Juan Romero. Allí Bordet firmó el convenio de cooperación recíproca entre la Fundación Judaica, la Federación de Comunidades Judías de Entre Ríos, y las Asociaciones Israelitas de Villaguay y de Villa Domínguez, para recuperar, restaurar y utilizar de manera conjunta la sinagoga Sonnenfeld en la Colonia San Gregorio, departamento Villaguay. Se trata de la puesta en valor de la sinagoga que data de 1893 y es la primera de Entre Ríos.

En la ocasión, el gobernador también le entregó a las autoridades de la Comunidad Judía la nueva edición del libro Tierra de Promesas, impreso en la Editorial de la provincia, y un aporte a la Asociación Israelita de Paraná para contribuir en la instalación de recordatorio sobre el holocausto en la Plaza Alvear de la capital entrerriana.

En tanto, la vicegobernadora Laura Stratta también resaltó la importancia de esta iniciativa y comentó: «Para mí es un gusto inmenso poder ser parte de este proceso que no culmina sino que abre una puerta para seguir poniendo en valor la riqueza cultural que tenemos en la provincia de Entre Ríos. Celebro esta alianza estratégica donde la gestión provincial y las gestiones locales, junto con las instituciones de la comunidad trazan caminos comunes que nos permiten a los entrerrianos fortalecer nuestra historia y nuestra identidad que es muy rica. Tener una visión del cuidado de nuestro patrimonio histórico es vital justamente para mantener esta identidad y construir hacia adelante», comentó Stratta y destacó también la importancia de la puesta en valor de los circuitos culturales y gastronómicos donde también interviene la economía social «para generar círculos virtuosos en el convencimiento de que podemos mirar hacia adelante y cuidar nuestro pasado, no solamente para el turismo sino para que nuestra generaciones sepan de dónde venimos para tener en claro hacia dónde vamos”.

Por su parte, Mariel Ávila, esposa del gobernador, quien tuvo una importante intervención para impulsar la puesta en valor de la región, hizo una reseña de lo actuado y comentó: “En marzo de este año, convocados por los municipios de esa microregión, comenzamos a trabajar en este proyecto de un circuito de colonias judías. El gobernador nos encomendó poner el equipo de gobierno, con varias áreas, para generar un círculo virtuoso y darle valor agregado a esta región», dijo Ávila y destacó la predisposición de las personas involucradas en la tarea.

«En este proyecto estamos trabajando todos juntos desde marzo, con infraestructura y otras acciones para darle valor turístico e histórico y generar un círculo virtuoso. En este camino estamos y celebro estos momentos donde puede haber mesas de encuentros y proyectos que de ahora en adelante se podrán visibilizar», expresó Ávila y completó: «Agradezco a cada uno de ustedes por creer en nosotros, en esta gestión y sobre todo creer en nuestra gente y en el legado de todos nuestros inmigrantes».

Al hacer uso de la palabra, la apoderada de la Fundación Judaica, Patricia Holzman, dijo que se trataba de «un momento histórico» y agradeció la firma del convenio concretada este martes. «Esto permite seguir con la misión de nuestra fundación de preservar la memoria de nuestro pueblo, de la comunidad judía pero abierta a la sociedad argentina toda», resaltó.

Precisó luego que dicha fundación «está comprando la propiedad donde está la sinagoga para preservar el patrimonio histórico y trabajar en conjunto con las comunidades para que se pueda restaurarla, visitarla, conocerla y de esa manera mantener viva la memoria de nuestros gauchos judíos también aquí».

«Esto no puede suceder sin el apoyo del gobierno local», resaltó y acotó que «desde la Fundación Judaica estamos constituidos en Buenos Aires y tenemos un desarrollo en Colonia Avigdor para preservar la memoria».

En tanto, Pablo Soskin, presidente de la Federación de Comunidades Judías de Entre Ríos, agradeció el apoyo del gobierno provincial puesto que «la sinagoga estuvo a un paso de ser vendida pero la gestión accionó rápidamente para que eso no sucediera y se pudiera preservar ese monumento histórico”, indicó y resaltó: «Si el gobierno no hubiese dado ese paso tal vez hoy no estaríamos acá coronando esa acción con este convenio», remarcó, al tiempo que hizo extensivo el agradecimiento también a la Fundación Judaica por comprar el edificio para que pueda ser preservado y al senador Fuertes por sus gestiones.

A su turno, el senador provincial Adrián Fuertes resaltó su satisfacción por el acuerdo firmado y sostuvo que «hoy, después de mucho remar, hemos encontrado en el gobernador Bordet y en su esposa Mariel, personas que se han hecho eco completamente, no sólo desde lo simbólico, sino también desde las inversiones financieras que mejoran las condiciones para que podamos traer gente interesada, desde distintos lugares del mundo, a estos lugares». Finalmente, sostuvo que «este es el comienzo de que podamos volver a ver el esplendor que esta sinagoga tuvo en 1893».

También estuvieron en el acto Marina Garber, presidenta de la Asociación Israelita Argentina de Villaguay; Alcides Saúl Lifschitz, presidente de la Asociación Israelita de Villa Dominguez; Lidia Apter, presidenta de la Comunidad Judía de Villa Clara; el presidente de la Comunidad Judía de Paraná, Daniel Soskin. Además participaron el diputado provincial Juan Pablo Cosso y el presidente de la comuna de Ingeniero Sajaroff, Jaime Vélez.

El grupo Sonnenfeld de la colonia Clara, comenzó a poblarse en 1892. El diagrama corresponde a una aldea de 50 familias ubicadas sobre una calle principal, sobre la cual también se instalaron los establecimientos educativos y religiosos. La sinagoga, levantada en el año 1893 en la colonia San Gregorio (ex Colonia Sonenfeld), es una de las primeras construcciones firmes, que se erigieron en este lugar.

Junto con la casa del administrador, estaba construida con ladrillos, barro y un techo a dos aguas, a diferencia de las demás construcciones que solo eran pequeños ranchos o a lo sumo dos ambientes con techo de chapa.

Es considerada la primer Sinagoga de Entre Ríos. El templo era un gran salón con una pared que dividía el sector de hombres y el de mujeres. A finales de 1980 quedaron tan pocos asistentes que decidieron no estar por separado y realizar oficios de grupo mixto

Poco tiempo después las puertas de la sinagoga se cerraron y los objetos fueron trasladados al Museo de Villa Domínguez, el arón hakodesh, la jupá, candelabros rusos, el importante lavamanos, entre otros valiosos recuerdos se exhiben en sus salas.

A esta sinagoga asistían todos los sábados y días de fiesta, no sólo los colonos de San Gregorio, sino que muchos más de las zonas vecinas. La actividad de este templo estuvo muy ligada a la necesidad espiritual de los familiares cuyos difuntos eran enterrados en el cementerio cercano que hasta hoy se mantiene para tal fin.

Tener una sinagoga no sólo cumplía con el mandato religioso de conectarse con Dios, sino que también constituía una forma de sociabilidad en la vida rural de los colonos.

En el templo también se hablaba sobre los problemas colectivos, económicos, sociales y culturales, en este sitio durante sus mejores épocas se llegaba a escuchar a más de 50 familias reunidas en alabanza, tanto para agradecer como para pedir por mejores cosechas, el buen clima y la salud de todos.

Aún hoy, en el lugar se encuentran el edificio en ruinas y apenas visible los cimientos de la antigua biblioteca.

Hoy, con la firma de este convenio surgido de la articulación de la Fundación Judaica, la Federación de Comunidades Judías de Entre Ríos, las comunidades de Villaguay y de Villa Dominguez, y el gobierno de Entre Ríos, se da un enorme paso para el rescate y puesta en valor la Sinagoga Sonnenfeld que vuelve al patrimonio histórico de los entrerrianos.