Diputado ultraortodoxo dice que Bennett ‘traicionó al Estado de Israel’

Itongadol.- El líder del Judaísmo Unido de la Torá, Moshe Gafni, dijo el martes que el primer ministro Naftali Bennett había traicionado al Estado de Israel, lo que provocó un reproche inmediato.

En una entrevista con el sitio de noticias haredi Kikar HaShabbat, Gafni dijo que Bennett es «un oportunista que quiere que se escriba que fue primer ministro».

Gafni, cuyo partido ha declarado su lealtad al líder de la oposición Benjamin Netanyahu, añadió que Bennett «traicionó a sus votantes y traicionó al Estado de Israel».

El ministro de Asuntos Exteriores y primer ministro suplente, Yair Lapid, pidió a Gafni que se retractara inmediatamente de sus palabras.

«Pido a Moshe Gafni que se retracte de sus comentarios inmediatamente», tuiteó Lapid. «Declaraciones como esa llevan a Israel a la perdición. Podemos estar en desacuerdo, pero ese tipo de comentarios llevarán a una violencia peligrosa.»

El uso de la palabra «traicionado», que en hebreo también puede significar «traidor», recuerda la retórica utilizada contra el entonces primer ministro Isaac Rabin antes de ser asesinado por un extremista judío en 1995.

Los comentarios de Gafni se producen un día después de que el número dos del partido Judaísmo Unido de la Torá, Yaakov Litzman, suscitara la indignación tras calificar aparentemente de «perros» a los líderes de la coalición durante un discurso en la Knesset.

Litzman se dirigió al parlamento durante una moción de censura al gobierno, antes de la maratónica votación del presupuesto. La moción de censura fue inusual, ya que Bennett y otros altos cargos de la coalición estaban fuera del país para asistir a las conversaciones sobre el clima de las Naciones Unidas en Escocia.

«No sé mucho sobre gatos», dijo Litzman, MK de la oposición y antiguo ministro de Sanidad. «Pero es la primera vez que veo que los perros dan algo a los gatos».

Eso fue una referencia a una disposición en el presupuesto estatal que designa 12 millones de NIS (3,8 millones de dólares) para castrar a los gatos callejeros, como exigió Yesh Atid MK Yasmin Fridman.

«Los que muerden son los perros», añadió Litzman, aparentemente refiriéndose a altos cargos del gobierno.

La sesión estaba presidida por el MK de la Lista Conjunta Ahmad Tibi, que instó a Litzman a reconsiderar cuidadosamente sus palabras.

«No voy a reconsiderar. No me retractaré de lo que he dicho», respondió Litzman.

Las declaraciones de Gafni y Litzman se producen antes de las votaciones finales sobre el presupuesto del Estado esta semana.

La última vez que un gobierno israelí logró aprobar un presupuesto fue en marzo de 2018. La falta de aprobación del presupuesto a finales del año pasado fue lo que hizo caer al gobierno anterior, del que el partido de Litzman era socio principal. Israel ha tenido cuatro ciclos electorales desde abril de 2019.

El proyecto de ley de presupuestos para 2021 pasó su primera lectura en septiembre por una votación de 59 a 54, y el presupuesto para 2022 obtuvo el visto bueno con una votación de 59 a 53.

El proyecto de ley se llevará ahora al pleno de la Knesset para votar en su segunda y tercera lectura. Deberá ser aprobado en una votación final antes del 14 de noviembre si se quieren evitar las elecciones anticipadas, pero la coalición espera celebrar la votación este jueves, unos 10 días antes de la fecha límite.

El domingo por la noche, Bennett, de camino a la cumbre de la ONU sobre el clima en Glasgow, expresó su confianza en que el presupuesto se apruebe esta semana, a pesar de los intentos «desesperados» de la oposición por impedir su aprobación y derrocar al gobierno.

En un breve discurso en la pista del aeropuerto Ben Gurion, Bennett dijo: «Aquí en Israel nos espera una semana loca, que se volverá más salvaje cada día a medida que se acerque la votación del presupuesto. En el momento en que el presupuesto se apruebe, dará estabilidad al gobierno durante varios años».

Bennett dijo que «el presupuesto se aprobará porque Israel necesita estabilidad… porque el país necesita una gestión buena y tranquila… porque nadie quiere volver al interminable ciclo de elecciones».