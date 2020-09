Vuelta a clases en Israel con la “nueva normalidad” por el coronavirus

Itongadol.- Esta mañana unos 2.4 millones de alumnos y 205 mil docentes volvieron a la escuela con la “nueva normalidad” por el coronavirus. Solo los estudiantes de las denominadas “ciudades rojas” no han regresado a clases. Los miembros del Gabinete de coronavirus decidieron que no se iniciarán los estudios en estas ciudades, hasta que se celebre otra reunión sobre el tema el próximo jueves. Según datos del Ministerio de Educación, hoy no se abrieron 332 escuelas y 716 jardines de infancia.

El primer ministro de Israel, Binyamin Netanyahu expresó en torno a este día: “Normalmente los abrazaríamos, pero ahora está prohibido abrazar”. Por su parte, Yoav Galant, ministro de Educación, expresó: “Trabajamos de forma segura y responsable para posibilitar la educación”.

El director general del Ministerio de Educación dijo: “Me complace anunciar que el sistema educativo está listo para recibir a los estudiantes y profesores”.

“Necesitamos cuidar la distancia”, explicó el primer ministro a alumnas durante una visita a una escuela primaria en Mevo Horon.

“Hay que usar barbijo, porque el coronavirus es pequeño, muy pequeño, que no lo podemos ver, pero si no nos cuidamosse transmite de una a otra. Entonces, ¿recuerdan? sigamos las reglas”, indicó el mandatario a las alumnas.

“En segundo lugar, siempre en primer grado se escribe “Shalom primer grado” ¿Qué tiene de especial la paz hoy?”, preguntó Netanyahu a los estudiantes de una escuela primaria.

“Hoy hay paz. Israel está haciendo la paz, ahora la pregunta más difícil, ¿Con quién hacemos la paz? Con un país árabe que se llama Emiratos Árabes Unidos, pero ¿Qué hacemos cuando hacemos la paz? Dejamos de pelear y buscamos cooperar, y esto es lo que les voy a pedir a ustedes que hagan. Usar barbijos, estudiar, escribir, hebreo, inglés, matemáticas. Estudiar la Biblia, estamos en nuestra patria, la Tierra de Israel. Así que antes que todo amplien sus conocimientos”, cerró.

Con el esquema actual, los niños y niñas de jardín de infantes y los de primer y segundo grado estudiarán con normalidad. Los estudiantes de tercer y cuarto grado estudiarán en “cápsulas” de 18 niños en la escuela, y los de quinto y sexto grado estudiarán en grupos pequeños en la escuela y a tiempo parcial desde casa.

Los días escolares variarán en duración y se llevarán a cabo en diferentes horarios para acomodar las cápsulas.

El inicio de clases se da cuando Israel no puede bajaer los índices de morbilidad en el país. Actualmente se registraron 939 muertos desde el inicio de la pandemia. En el día de ayer se registraron 1.894 nuevos casos. 20.505 pacientes activos en el país de los cuales 436 se encuentran en grave estado y 116 cuentan con respiración asistida.