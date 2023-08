Variante de COVID con ‘docenas de mutaciones’ detectada en Israel

Itongadol/AJN.- Se detectó una nueva variante de coronavirus (SARS-CoV-2) con docenas de mutaciones en nuevas muestras recolectadas de pacientes en Israel y Dinamarca, y algunos virólogos y científicos de datos enfatizaron que, si bien es demasiado pronto para saber si la variante se propagará de manera efectiva, es lo suficientemente único como para justificar el seguimiento.

La muestra de la variante detectada en Israel se registró el 31 de julio, mientras que las dos muestras de la variante se detectaron en Dinamarca el 24 y el 31 de julio. Hay algunas diferencias menores entre las muestras de Israel y Dinamarca.

Shay Fleishon, director ejecutivo de BioJerusalem y exasesor del Laboratorio Central de Virología del Centro Médico Sheba, señaló que la muestra de Israel se recolectó de un paciente que no padecía una enfermedad crónica, y las muestras adicionales de Dinamarca indicaron que esta variante se estaba propagando y no simplemente casos individuales de mutaciones extremas en pacientes con enfermedades crónicas o inmunodeprimidos.

La nueva variante parece descender de la variante BA.2 de SARS-CoV-19, aunque también tiene similitudes con otras variantes e incluso puede ser distinta de BA.2, según Ryan Hisner, un maestro ahora citado con frecuencia que es conocido por ser parte de una comunidad de rastreadores de variantes de coronavirus en todo el mundo.

Todavía no está claro si la nueva variante tendrá algún impacto

Si bien la nueva variante tiene más de 30 mutaciones en su proteína espiga, aún no está claro si logrará propagarse de manera eficiente o si simplemente desaparecerá como muchas otras variantes fuertemente mutadas.

Hisner señaló que la proteína de pico en las muestras es «muy diferente de cualquier otra que hayamos visto. Esto significa que probablemente evadirá la protección inmunológica contra la infección y la vacunación si es lo suficientemente adecuada como para propagarse ampliamente. Pero aún no sabemos si está lo suficientemente en forma para hacerlo».

Hisner señaló que todavía es demasiado pronto para decir cuál será el impacto de la nueva variante, ya que hasta ahora solo se han encontrado tres secuencias y solo han pasado unos días desde que se grabaron las secuencias.

En respuesta a las preguntas sobre la importancia de la nueva variante, el virólogo Tom Peacock señaló que será difícil saberlo hasta que se realicen más análisis y se recolecten más muestras (si hay más casos) ya que muchas de las mutaciones registradas en la nueva variante se han registrado en el pasado, pero por lo general no han logrado difundirse ampliamente.

Peacock señaló que esta es la primera saltación (un cambio mutacional repentino y grande) que se ha visto transmitirse entre pacientes en mucho tiempo.

Secuenciación reducida que dificulta el seguimiento de nuevas variantes

Peacock y otros rastreadores de variantes notaron que la secuenciación genética reducida de los casos de COVID-19 ha agregado dificultades para comprender la importancia de variantes como esta nueva.

El modelador de enfermedades infecciosas @JPWeiland, que también ha estado monitoreando la propagación de las variantes del coronavirus, señaló que solo se secuenciaron 91 casos en Dinamarca el mes pasado y solo 231 casos se secuenciaron en Israel el mes pasado, lo que significa que la variante podría estar más extendida sin ser detectada.

