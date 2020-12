Una multitud en una fiesta en Tel Aviv como si no hubiera coronavirus

AJN/Itongadol.- Menos de 48 horas antes de entrar en el tercer cierre, se llevó a cabo hoy, viernes, una multitudinaria fiesta en el parque Hayarkon en Tel Aviv. Un documento del lugar muestra a unas 1.000 personas bailando apretujadas, sin distanciamiento social, y muchas de ellas sin máscaras. Más temprano se difundieron videos que revelan multitudes abarrotadas en centros comerciales y mercados.

La propia fiesta es probablemente el punto final del proyecto de ciclismo individual FIT TLV que tiene lugar en Tel Aviv. En ese marco, cientos de personas andan juntas en bicicletas y motonetas por la ciudad. No está claro si todos los participantes de la fiesta son parte de la iniciativa ni cómo se convirtió en una reunión tan masiva.

En la página de Facebook del proyecto, sus organizadores explican: “La salud es salir al aire libre, mover el cuerpo, encontrarse con gente, bailar, reír, experimentar, respirar. Ya hace tiempo que los ciudadanos de Israel no respiran, no ven a sus seres queridos, no sonríen, tal vez estén aplanando la curva y no tengan coronavirus, pero eso no los hace sanos. No somos de esos negacionistas del coronavirus, actuamos responsablemente y cumplimos las reglas, solo que junto a ello también mantenemos la cordura».

Muchos israelíes también llegaron hoy a los negocios, centros comerciales y mercados, que cerrarán sus puertas a partir de las 17 hs. del domingo. Al parecer, la necesidad de abastecerse de equipamiento y ropa para el futuro cercano llevó a las masas a congregarse en esos lugares, y las fotos que llegaron de allí dan fe de concurrencias inusuales.

El Ministerio de Salud de Israel publicó un nuevo reporte sobre coronavirus. En las últimas 24 horas se detectaron 3.958 casos, sobre un total de 98.400 tests, lo que da una tasa de positividad de 4.1%.

En la última semana se practicaron más de 500 mil diagnósticos en la población, y aproximadamente 24 mil dieron positivo. Estas cifras se dan a conocer a horas de iniciarse el tercer cierre en el país por la pandemia. Se estima que el mismo se podría extender por tres semanas.

Actualmente hay internadas en hospitales en el país 506 personas en grave estado, de las cuales 128 están conectadas a respiradores artificiales.

Desde iniciada la pandemia fallecieron 3.171 personas, de un total de 393,036 infectadas por Covid19. En tanto, en el día de ayer fueron inmunizadas 74.056 personas y según declaró el ministro de Salud del país, Yuli Edelstein, hay casi «210 mil entre personas mayores de 60 y personal médico y hogares de ancianos».

La campaña nacional de vacunación arrancó esta semana en Israel y el país ya ocupa el primer puesto en inmunizados por cada cien habitantes, según el sitio Web de estadísticas Our World Data.

Según los datos, la tasa de vacunados en Israel es de 0.83 por cada cien habitantes. A comparación, en Gran Bretaña, que comenzó su campaña de inmunización más temprano, tiene una tasa de 0.74 por cada cien. En tanto Estados Unidos es 0.2, Rusia 0.14 y Canadá 0.07, en tanto, en el resto del mundo esa cifra llega a 0.03.

Entre el primer grupo a ser vacunado en Israel está el personal médico. Según datos del Ministerio de Salud dados a conocer por el diario israelí Yediot Ajaronot, el Hospital Wolfson, en la ciudad de Holon lidera la tabla al ser el que más rápido inmunizó a 1.902 trabajadores, lo que representa el 66%. En Haifa, al norte del país, el Hospital Rambam inoculó a 3.408 empleados, lo que representa 64%.

Esta semana el ministro de Salud israelí, Yuli Edelstein, expresó en declaraciones a la radio del ejército, Galei Tzahal, que “en menos de un mes, una o dos semanas, se suministrarán vacunas a la población joven”.

Edelstein también se refirió al aumento de la morbilidad en el país y declaró: “En cada sector de la sociedad escucho que dicen que “no hay contagios”, y ya van varios meses que intento entender, si no hay casos en ningún lado, entonces ¿por qué aumentan los índices?”.