Una diputada israelí presentará proyecto de ley para eliminar el 1 de mayo como día festivo

Iton Gadol/Agencia AJN.- La diputada israelí Keti Shitrit del partido Likud, al que pertenece el primer ministro Binyamin Netanyahu, anunció este viernes, con motivo del 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, que presentará la próxima semana un proyecto de ley para borrar la mención del 1 de mayo en el libro de leyes del Estado de Israel, informó el portal de noticias israelí 0404.

Según la parlamentaria, “en el Israel moderno y liberal no hay lugar para conmemorar días festivos que fueron heredados de regímenes totalitarios y asesinos como el comunista y el nazi”. “Un pueblo amante de la libertad no puede darse el lujo de levantar banderas rojas”, añadió.

Por su parte, desde la facción “Liberales del Likud”, expresaron: “El 1 de mayo es un día festivo para los socialistas, comunistas y nazis de todo el mundo”.

“La fiesta de los trabajadores no es más que una festividad de empresarios y políticos -que nunca trabajaron, remarcó la diputada- que aspiraron a mantener una dictadura del proletariado y oprimir a la clase trabajadora mientras oraban falsos mensajes de liberación”, expresaron.

“Los liberales del Likud se inclinan hoy en memoria de los millones de víctimas de los partidos obreros y las ideologías socialistas en todo el mundo, y hoy como todos los días, levantamos nuestra bandera, la de la libertad, frente al trapo rojo”, indicaron.

Por último expresaron: “Queremos agradecer a Keti Shitrit por presentar un proyecto de ley para borrar el 1 de mayo como festividad en el libro de leyes de Israel”.

Día Internacional de los Trabajadores

El Día Internacional de los Trabajadores o también conocido como el Día del Trabajo se celebra el primero de mayo y es la fiesta por antonomasia del movimiento obrero a nivel mundial.

El 1° de mayo se conmemora en todo el mundo el Día Internacional del Trabajador en homenaje a los llamados Mártires de Chicago, grupo de sindicalistas anarquistas que fueron ejecutados en 1886. Ese mismo año, la Noble Order of the Knights of Labor, una organización de trabajadores, logró que el sector empresarial cediese ante la presión de las huelgas por todo el país.

En Israel el 1 de mayo es un día laborable y si bien se celebran algunos actos, no es una jornada que esté presente en el pen el pueblo.