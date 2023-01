Un diputado israelí aseguró que Lapid y Gantz son »traidores y deberían ser arrestados»

Itongadol.- El diputado israelí Zvika Fogel, del partido de extrema derecha Otzma Yehudit -integrante de la nueva coalición de gobierno-, expresó que cree que [el ex primer ministro] Yair Lapid, [el ex ministro de Defensa] Benny Gantz, [el ex Jefe Adjunto del Estado Mayor de las IDF] Yair Golan y [el ex ministro de Defensa] Moshe Yaalon, «deberían ser arrestados» por cometer traición contra Israel.

Fogel hizo estas declaraciones el martes en una entrevista con la emisora pública israelí KAN News, en referencia a las protestas en todo el país contra las leyes que está aplicando el nuevo gobierno, del que es parte.

Además, Fogel señaló que «ellos [los líderes de la oposición] son las personas más peligrosas en Israel en este momento. Ni las manifestaciones, ni las banderas [palestinas], ni nada más».

Según Fogel, «si estuvieran convocando manifestaciones les concedería el derecho, ¡pero están hablando en términos de que soy un enemigo! Están llamando a la guerra». Fogel subrayó que, en su opinión, esto constituye «traición a la patria» y es un «motivo válido de detención».

En respuesta, el líder de la oposición, Yair Lapid, tuiteó que «era obvio que esto ocurriría. En los Estados no democráticos el gobierno siempre amenaza con detener a los líderes de la oposición».

ככה מתרסקת דמוקרטיה, ביום אחד.

בן גביר אומר שיפעילו מכת״זיות נגד המפגינים שלנו, ח״כ פוגל אומר שצריך לעצור את גנץ ואותי ולזרוק אותנו לכלא על בגידה ובב״ש מנסים לדרוס סטודנטים שלנו כי הם מפגינים ומשתמשים בזכותם לחופש הביטוי.

אנחנו לא ניתן שיידרסו אותנו ואת המדינה האהובה שלנו. pic.twitter.com/GC7rA6BpDb — יאיר לפיד – Yair Lapid (@yairlapid) January 10, 2023

Minutos después, Netanyahu respondió a Fogel y a Lapid.

»En un país democrático, no arrestas a los líderes de la oposición así como no llamas nazis a los ministros del gobierno, un gobierno judío, no llamas al Tercer Reich y no llamas a los ciudadanos a ir a los disturbios civiles», afirmó el premier israelí.

במדינה דמוקרטית לא עוצרים את ראשי האופוזיציה כפי שלא קוראים לשרי הממשלה נאצים, לממשלה יהודית – לא קוראים הרייך השלישי ולא קוראים לאזרחים לצאת למרי אזרחי. — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) January 10, 2023

Por otro lado, el ex jefe del Estado Mayor de las IDF, el diputado Gadi Eisenkot, también reaccionó, diciendo: «Pido a Netanyahu que condene esto. Una coalición que pide la detención de líderes de la oposición es inaceptable en un país democrático».

El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, declaró recientemente que se había reunido con los altos mandos de la Policía de Israel y había discutido con ellos la «infracción de la ley» por parte de los manifestantes de izquierdas, exigiendo que la policía «haga cumplir la ley por igual», informó la KAN el domingo.

Según la recién modificada Ley de Policía, Ben-Gvir sólo puede intervenir en asuntos de «política y principios generales», y no en cuestiones tácticas. Sin embargo, la definición de «política y principios generales» no está clara. Quienes se oponen a la ley advirtieron de este tipo de situaciones.