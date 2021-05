Un barrio de argentinos bajo fuego en Jerusalem

ItonGadol.- Un barrio habitado argentinos en Jerusalem fue víctima de momentos de terror esta tarde cuando sonaron las alarmas de misiles, luego de que se declarara el estado de emergencia en Israel por los cohetes lanzados por el grupo terrorista Hamás contra la Ciudad Vieja.

En el video se observa el momento en que suenan las sirenas, y las personas huyen a los refugios junto a sus hijos dejando las pertenencias en el lugar.



En diálogo con AJN, Sharon Saieg, hija de un directivo de la AMIA y actual residente del barrio Bait Vegan en el que habitan más de 200 familias de argentinos, relató en primera persona cómo se vivieron los anuncios de ataque en la zona:

AJN: ¿Cómo fue la situación?

Sharon Saieg: Yo vivo frente a una plaza en la que suelo pasar las tardes, pero hoy casualmente me encontraba en mi casa. Alrededor de las 6 de la tarde sonaron las alarmas y como hoy se celebra Iom Yerushalaim, al principio pensé que se trataba de una sirena que suelen tocar en otras celebraciones como Iom Hashoá. En diferentes días suena siempre a las 6 de la tarde una sirena pero que no significa nada, y como eran las 6 de la tarde y se estaba celebrando Iom Yerushalaim creí que no era nada.

Sharon Saieg es hija de Thomas Saig, directivo de la AMIA, y relató que en el momento se acercó al balcón y vio que en la plaza la gente corría y gritaba, por lo que se dio cuenta que lo que sonaban eran las alarmas de misiles por lo que fue corriendo a agarrar a sus hijos y dirigirse al refugio.



AJN: ¿Cuánto tiempo duró y qué pasó en el refugio?

Sharon Saieg: Fue unos minutos en realidad. Apenas entramos en el refugio escuchamos el «pum» de la bomba que explotó cerca por lo que nos quedamos ahí un rato más. Estábamos con mucho miedo y no entendíamos bien lo que pasaba. No estábamos preparados para que pase algo así y menos a la mitad del día.

AJN: ¿Habías vivido algo así?

Sharon Saieg: Sí, en el 2014 hubo una guerra acá. Estábamos más preparados en ese entonces, aunque no teníamos los chicos. Esta fue la primera vez con los chicos y fue ir a buscarlos hacia donde estaban e ir corriendo, porque son chiquitos y no entienden y fue todo muy imprevisto.

AJN: ¿Existe un procedimiento que les indique cómo actuar ante un ataque y cómo ir a los refugios?

Sharon Saieg: Sí, ya todos sabemos que cuando suena la alarma hay que buscar algún refugio.

AJN: ¿Ustedes estaban viviendo algún clima que esto podría ocurrir?

Sharon Saieg: Sabíamos que esta mañana había habido mucho lío en el Kotel (Muro de los Lamentos) pero no nos imaginábamos que podía pasar esto.

AJN: ¿Ya se calmó la situación en estos momentos?

Sharon Saieg: Sí, aunque estábamos esperando a las 9 de la noche ya que Hamás había emitido otra amenaza de ataque a la región.

El conflicto en Jerusalem es producto de una creciente violencia en la región donde las facciones religiosas musulmanas y residentes judíos se enfrentaron en el barrio de Sheik Jarrah y en el Monte del Templo, en donde se registraron heridos y varios detenidos por parte de la policía israelí y el ejército.

Actualmente, Israel pronunció el estado de alerta que se extiende a toda la región, advirtiendo a sus ciudadanos ataques inminentes y se pusieron a disposición distintos refugios en Tel Aviv y ciudades aledañas.

Para escuchar el audio de la entrevista: Presione aquí