Ucrania: Canciller israelí se reúne con Zelensky y se compromete a respaldar su plan de paz

Itongadol.- El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Eli Cohen, se reunió con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, el jueves por la noche, después de que respaldara el plan de paz del presidente y prometiera ayudar a asegurar una financiación por valor de 200 millones de dólares para su país devastado por la guerra.

La de Cohen es la visita de más alto nivel realizada por un funcionario israelí a Ucrania desde la invasión de Rusia el año pasado.

Cohen anunció los pasos que Israel está dispuesto a tomar cuando se reunió con su homólogo ucraniano, Dmytro Kuleba, en Kiev por la tarde.

Durante la reunión, también renovó el compromiso de Israel de proporcionar al país un sistema de alerta temprana.

El plan de paz de Ucrania se presentará a la Asamblea General de las Naciones Unidas la próxima semana.

“Estoy orgulloso de apoyar a Ucrania en estos tiempos difíciles”, dijo Cohen.

Kuleba agradeció a Israel por lo que ha hecho, pero dijo que a Kiev también le gustaría ver apoyo militar de Israel.

“La asistencia humanitaria es importante, pero ante todo es importante obtener la victoria en esta guerra”, dijo Kuleba.

“Israel conoce perfectamente la lista de nuestros medios militares y defensivos que hemos proporcionado al gobierno anterior y a este gobierno, estaremos esperando que se tome alguna decisión.»

«Estamos hablando de la protección de los cielos ucranianos», dijo.

“Es imposible permanecer impasible ante las imágenes duras y las historias de terror que he escuchado y a las que me he expuesto aquí”, dijo Cohen después de visitar el sitio de una fosa común de víctimas asesinadas en los primeros meses de la guerra en Bucha.

“Israel condena cualquier daño intencional a inocentes”, dijo Cohen.

Cohen visitó Babyn Yar: “Nos encontramos hoy en este doloroso lugar, donde fueron asesinados más de 30 mil judíos, paso que antecedió a la terrible ‘solución final’ que condujo a la extinción de más de un millón y medio de judíos en los territorios de la ex Unión Soviética”, dijo.

La Shoá «es una mancha negra en la historia de la humanidad y debemos recordar que el asesinato sistemático de judíos, dondequiera que estén, nunca volverá», enfatizó.

“Puedo garantizar que haremos todo lo posible para proteger a nuestro pueblo y brindarle seguridad contra quienes siembran el mal en su contra”, afirmó.

“Llegué hoy para la primera visita de un ministro israelí a Kiev desde el estallido de las hostilidades”, dijo después de desembarcar del tren.

“Durante el año pasado, Israel ha estado del lado del pueblo ucraniano y del lado de Ucrania.»

Más tarde, izará la bandera en la embajada de Israel en Kiev, que había cerrado debido a la guerra.

“Hoy izaremos la bandera israelí en la embajada de Israel en Kiev, que volverá a la actividad continua con el objetivo de fortalecer las relaciones entre los países”, dijo.

Ucrania quiere que Israel le proporcione armas defensivas contra misiles y drones, una medida contra la que Moscú ya ha advertido públicamente.

Israel ha mantenido una posición más neutral que sus aliados occidentales bajo sus dos primeros ministros anteriores, Yair Lapid y Naftali Bennett.