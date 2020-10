Trump anunció el acuerdo de paz entre Israel y Sudán

Itongadol/AJN.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció hoy que Sudán acordó restablecer las relaciones diplomáticas con Israel, convirtiéndolo en el tercer Estado árabe en firmar un acuerdo de paz con la mediación norteamericana desde agosto.

Durante una llamada telefónica con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu; el presidente del Consejo Soberano de Sudán, el general Abdel Fattah al-Burhan; y el primer ministro sudanés, Abdalla Hamdok; Trump convocó a los periodistas a la Oficina Oval y anunció: “El Estado de Israel y la República de Sudán han acordado hacer la paz».

Un asistente de alto rango de Trump, Judd Deere, afirmó que Sudán e Israel «han acordado la normalización de las relaciones».

Trump dijo que Sudán había demostrado su compromiso con la lucha contra el terrorismo. «Este es uno de los grandes días en la historia de Sudán», expresó el presidente estadounidense.

«Es un mundo nuevo», celebró Netanyahu por teléfono mientras Trump respondía preguntas del cuerpo de prensa de la Casa Blanca en la Oficina Oval. “Estamos cooperando con todos. Construyendo un futuro mejor para todos nosotros”.

«Estamos expandiendo el círculo de la paz tan rápidamente con su liderazgo», se pudo escuchar a Netanyahu decirle a Trump, quien respondió diciendo: «Vienen muchos, muchos más».

«Esperamos con mucho interés… establecer fuertes relaciones políticas y económicas entre nuestras naciones y el resto del mundo», aseguró por su parte Hamdok.

“Gracias señor presidente Trump, gracias señor primer ministro Benjamín Netanyahu, gracias Mike (Pompeo), gracias porque nos han apoyado desde el principio”, agregó al-Burhan.

Netanyahu permaneció en el teléfono más tiempo que los líderes sudaneses y respondió a varias preguntas de los periodistas.

“Veo entusiasmo en la mayoría de los países del mundo. Irán está descontento, Hezbollah está descontento, Hamás está descontento, pero la mayoría de los demás están muy felices”, expresó Netanyahu.

The Palestinian Presidency condemns the normalization of Sudanese-Israeli relations. The Palestinian Presidency affirmed its condemnation and rejection of normalization of relations with the Israeli occupation state, which contradicts the decisions of the Arab summits (1/4)

— Palestine PLO-NAD (@nadplo) October 23, 2020