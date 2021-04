TITULARES DEL DÍA EN ISRAEL

ItonGadol.-

The Times of Israel: Israel no registra nuevas muertes diarias por COVID por primera vez en 10 meses

The Jerusalem Post: Coronavirus en Israel: no hubo muertes en el último día por primera vez en 10 meses.

YNET: ¿Puede Irán permitirse el lujo de alejarse de las conversaciones nucleares?

Haaretz: Análisis | El conflicto naval con Irán arroja luces sobre un punto débil crítico de Israel

Arutz Sheva: Estados Unidos ‘profundamente preocupado’ por violentos disturbios en Jerusalén

¡Que tenga un buen día con muchas más noticias!