TITULARES DEL DÍA EN ISRAEL

Itongadol.- Estas son las principales noticias de los medios en Israel:

The Times of Israel: Ministro de extrema derecha critica a Blinken: Netanyahu no necesita una ‘lección de democracia’

The Jerusalem Post: Jefe de la Asociación de Abogados de Israel acusado de delitos sexuales, llamado a renunciar

YNET: Jóvenes israelíes en medio de una catástrofe de salud mental posterior a la pandemia, según un informe.

Maariv: Justo antes del aumento de los precios de los combustibles: el paso de Smotrich que cancelará el aumento de precios.

Israel Hayom: El ataque con drones envía un mensaje claro a Irán: ningún lugar está fuera de nuestro alcance.

