Rusia amenaza a Israel y Estados Unidos por la explosión de un depósito de armas iraní

Itongadol.- Rusia pareció lanzar el lunes una amenaza velada contra Israel y Estados Unidos al condenar un ataque contra un depósito de armas iraní, mientras el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken hablaba con el primer ministro Benjamin Netanyahu en Jerusalem.

El secretario de prensa del Pentágono, Brig.-Gen. Patrick Ryder, secretario de prensa del Pentágono, ha declarado que ninguna fuerza militar estadounidense estuvo implicada en la explosión de Isfahan del fin de semana. Israel, como es su política en este tipo de atentados, no ha negado ni confirmado su implicación.

Sin embargo, The Wall Street Journal y The New York Times afirmaron que Israel estaba detrás del atentado. Se especula con la posibilidad de que las instalaciones estuvieran relacionadas con el programa nuclear iraní o con la producción de misiles o aviones no tripulados que podrían haber sido enviados a Moscú para su guerra contra Ucrania.

El ataque se produjo mientras el director de la CIA, William Burns, se encontraba en Israel.

El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso declaró el lunes: «Condenamos enérgicamente cualquier esfuerzo provocador que tenga el potencial de provocar una escalada incontrolada de tensiones en una región que está lejos de ser pacífica como es», según un comunicado publicado por la agencia de noticias TASS.

«Tales acciones destructivas podrían tener consecuencias impredecibles para la paz y la estabilidad en Oriente Próximo», afirmaba. «Eso deben entenderlo los organizadores de la descarada incursión, sus patrocinadores y quienes se regodean en el asunto, aferrándose a la vana esperanza de debilitar a Irán».

Los expertos han supuesto que los «organizadores» a los que se refería el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso en su declaración eran Israel y que los «patrocinadores» de los que hablaba se referían a la administración de Biden.