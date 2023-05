The Offspring realizará un show por primera vez en Israel

Itongadol.- El grupo estadounidense de punk rock Offspring llega por primera vez a Israel y actuará en la Expo de Tel Aviv el 10 de julio.

Originarios de Garden Grove, California, se formaron en 1984 con el nombre de Manic Subsidal. La formación actual de la banda está compuesta por el fundador, vocalista y guitarrista rítmico Bryan «Dexter» Holland, el guitarrista principal Kevin «Noodles» Wasserman, el bajista Todd Morse y el batería Brandon Pertzborn.

Irrumpieron en la conciencia colectiva estadounidense a mediados de los 90 con los exitosos singles «Come out and play», «Gotta get away» y «Self esteem», pero realmente se convirtieron en un nombre familiar con el exitazo «Pretty fly (for a white guy)», una canción sindicada en todas las emisoras de radio de EE.UU. y de toda Europa.

Junto con otras notables bandas punk californianas como Green Day, NOFX, Bad Religion y Rancid, a menudo se les reconoce por revitalizar la popularidad del punk rock entre el público mayoritario. Con unas ventas mundiales de discos que superan los 40 millones, se han asegurado un lugar como una de las bandas de punk rock con más éxito comercial de la historia.