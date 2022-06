Startup israelí está entrenando jugadores serios de e-sports

Itongadol.- La Universidad de Miami, la Universidad de Missouri y la Universidad de Texas en Dallas ofrecen becas de alrededor de $10,000 a jugadores prometedores de videojuegos como Fortnite, Counter-Strike y League of Legends.

Incluso hay una asociación profesional: The National Association of Collegiate Esports. Entre las 100 escuelas de América del Norte que ofrecen deportes electrónicos, las becas crecieron un 480 % en el último año.

Pero, ¿Dónde pueden entrenar los competidores serios? La startup israelí Novos.gg tiene la respuesta para los jugadores del popular juego Fortnite, que tiene unos 80 millones de usuarios mensuales y más de 350 millones de cuentas de jugadores.

Por una suscripción mensual de $9.90, tanto los jugadores principiantes como los expertos de Fortnite pueden ver videos de entrenamiento regulares y participar en sesiones interactivas semanales.

El suscriptor promedio entrena alrededor de nueve horas a la semana en Novos, iniciando sesión al menos una vez al día.

Los algoritmos de Novos personalizan lo que un jugador necesita para trabajar a continuación. Todos los datos provienen de la interacción de un jugador con la computadora, a diferencia de las tecnologías de entrenamiento para deportes del mundo real, como PlayerMaker, que ha desarrollado un sensor físico que se usa en los zapatos de un jugador para realizar un seguimiento del rendimiento .

La mayoría de los “jugadores básicamente no saben qué hacer, solo juegan”, explica el director ejecutivo de Novos, Or Briga. “Cuando lo comparas con cualquier otro deporte, eso no tiene sentido”.