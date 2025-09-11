Smotrich en la ceremonia de firma del E1: «Israel pronto celebrará la anexión de Judea y Samaria»

Itongadol.- El ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, aseguró que el país “pronto celebrará la anexión de Judea y Samaria” durante la ceremonia en la que el primer ministro Benjamin Netanyahu firmó un acuerdo que autoriza un ambicioso plan de construcción en el área conocida como E1, situada entre Jerusalem y el asentamiento de Ma’ale Adumim. El proyecto prevé la edificación de unas 3.400 viviendas, en uno de los desarrollos más controvertidos por sus implicancias territoriales y políticas.

Smotrich relató que, antes de su intervención, Netanyahu le había anticipado: “Me quedo aquí para escuchar lo que tienes que decir, y sé lo que pretendes decir”. A lo que el ministro replicó públicamente: “Señor primer ministro, todos nosotros pronto le agradeceremos, lo felicitaremos y celebraremos juntos la aplicación de soberanía en toda Judea y Samaria”, empleando el término bíblico con el que en Israel se designa a Cisjordania.

Por su parte, Netanyahu reafirmó su oposición categórica a cualquier iniciativa de Estado palestino. “No habrá un Estado palestino”, declaró, defendiendo el plan E1 como una medida estratégica para garantizar el futuro de Israel. “Este lugar nos pertenece. Salvaguardaremos nuestro patrimonio, nuestra tierra y nuestra seguridad. Vamos a duplicar la población de la ciudad”, enfatizó durante la firma en Ma’ale Adumim.

El área E1 ha sido objeto de condenas internacionales en el pasado, debido a que la expansión de asentamientos en esa zona partiría en dos Cisjordania y aislaría a Jerusalem oriental, un territorio que los palestinos reclaman para la capital de un futuro Estado. Para Smotrich y Netanyahu, sin embargo, el proyecto simboliza la consolidación de la soberanía israelí sobre la región.

El mes pasado, el plan urbanístico recibió la aprobación final del gobierno israelí, consolidando uno de los pasos más significativos de los últimos años en la expansión de asentamientos.